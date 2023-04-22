Прокуратура начала проверку авиакомпании «Победа», не пустившей свердловчан на рейс

23 апреля 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Семь пассажиров не пустили на рейс в Сочи из-за опоздания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку авиакомпании «Победа», в которой семи пассажирам отказали в посадке из-за опоздания на рейс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе мониторинга информации установлено, что авиакомпания „Победа“ не пустила на рейс семь опоздавших пассажиров. Прокуратура организовала проверку для установления обстоятельств произошедшего, в ходе которой будет дана оценка соблюдения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей», — пишет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram. Инцидент произошел 22 апреля в аэропорту Кольцово. Несколько пассажиров не пустили на борт «Победы», летящий из Екатеринбурга в Сочи, потому что они не пришли на посадку вовремя, пишет Е1.RU. Свою вину опоздавшие пассажиры отрицают, однако в самом аэропорту утверждают, что вина полностью лежит только на них.

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку авиакомпании «Победа», в которой семи пассажирам отказали в посадке из-за опоздания на рейс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе мониторинга информации установлено, что авиакомпания „Победа“ не пустила на рейс семь опоздавших пассажиров. Прокуратура организовала проверку для установления обстоятельств произошедшего, в ходе которой будет дана оценка соблюдения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей», — пишет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram. Инцидент произошел 22 апреля в аэропорту Кольцово. Несколько пассажиров не пустили на борт «Победы», летящий из Екатеринбурга в Сочи, потому что они не пришли на посадку вовремя, пишет Е1.RU. Свою вину опоздавшие пассажиры отрицают, однако в самом аэропорту утверждают, что вина полностью лежит только на них.