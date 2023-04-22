Прокуратура начала проверку авиакомпании «Победа», не пустившей свердловчан на рейс

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку авиакомпании «Победа», в которой семи пассажирам отказали в посадке из-за опоздания на рейс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе мониторинга информации установлено, что авиакомпания „Победа“ не пустила на рейс семь опоздавших пассажиров. Прокуратура организовала проверку для установления обстоятельств произошедшего, в ходе которой будет дана оценка соблюдения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей», — пишет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram.
Инцидент произошел 22 апреля в аэропорту Кольцово. Несколько пассажиров не пустили на борт «Победы», летящий из Екатеринбурга в Сочи, потому что они не пришли на посадку вовремя, пишет Е1.RU. Свою вину опоздавшие пассажиры отрицают, однако в самом аэропорту утверждают, что вина полностью лежит только на них.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.