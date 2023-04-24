Экс-мэр Ройзман* готовит последний «протест», сталкивая народ с силовиками

Суд над Евгением Ройзманом* стартует 26 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) готовится организовать прямое столкновение своих подписчиков с силовиками, приглашая сторонников на суд о дискредитации армии. Бывший политик не сдержал обещание отказаться от протестов и решил устроить последнюю в своей карьере провокацию, рассказал осведомленный источник URA.RU.

«Адвокаты (Тимофей Гриднев, защищавший бизнесмена Михаила Прохорова, и Владислав Идамжапов — прим.URA.RU), когда зовут на процесс его подписчиков, превращают суд в балаган. Этим самым юристы с подачи Ройзмана фактически столкнут народ с силовиками. Провокация рискует перерасти в столпотворение и создать проблемы в суде», — рассказал источник.

Другой собеседник URA.RU высказал мнение, что адвокаты пытаются устроить представление во время процесса. «Всем понятно, что победить честно у Ройзмана нет никаких шансов, поэтому защитники не брезгуют грязными приемами и превращают процесс в цирк», — поделился собеседник.

При этом сами адвокаты в своем обращении подчеркивали, что подписчиков Ройзмана ждут, чтобы те дали свои показания в суде. О протестах речи не шло, а все желающие выступить проходят через юристов. URA.RU обратилось к Владиславу Идмажапову. Он не ответил на звонок корреспондента.

В отношении Ройзмана было возбуждено дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ) за высказывания, которые экс-политик произнес во время своего стрима. Изначально дело Ройзмана планировали рассматривать в Москве, однако позднее материалы поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Первое заседание по его делу назначено на 26 марта — адвокаты политика позвали свердловчан, посмотревших спорный стрим Ройзмана, прийти в суд и высказать свое мнение об увиденном.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.