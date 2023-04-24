Экс-мэр Ройзман* готовит последний «протест», сталкивая народ с силовиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, ройзман евгений
Суд над Евгением Ройзманом* стартует 26 апреля Фото:

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) готовится организовать прямое столкновение своих подписчиков с силовиками, приглашая сторонников на суд о дискредитации армии. Бывший политик не сдержал обещание отказаться от протестов и решил устроить последнюю в своей карьере провокацию, рассказал осведомленный источник URA.RU.

«Адвокаты (Тимофей Гриднев, защищавший бизнесмена Михаила Прохорова, и Владислав Идамжапов — прим.URA.RU), когда зовут на процесс его подписчиков, превращают суд в балаган. Этим самым юристы с подачи Ройзмана фактически столкнут народ с силовиками. Провокация рискует перерасти в столпотворение и создать проблемы в суде», — рассказал источник.

Другой собеседник URA.RU высказал мнение, что адвокаты пытаются устроить представление во время процесса. «Всем понятно, что победить честно у Ройзмана нет никаких шансов, поэтому защитники не брезгуют грязными приемами и превращают процесс в цирк», — поделился собеседник.

При этом сами адвокаты в своем обращении подчеркивали, что подписчиков Ройзмана ждут, чтобы те дали свои показания в суде. О протестах речи не шло, а все желающие выступить проходят через юристов. URA.RU обратилось к Владиславу Идмажапову. Он не ответил на звонок корреспондента.

В отношении Ройзмана было возбуждено дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ) за высказывания, которые экс-политик произнес во время своего стрима. Изначально дело Ройзмана планировали рассматривать в Москве, однако позднее материалы поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Первое заседание по его делу назначено на 26 марта — адвокаты политика позвали свердловчан, посмотревших спорный стрим Ройзмана, прийти в суд и высказать свое мнение об увиденном.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) готовится организовать прямое столкновение своих подписчиков с силовиками, приглашая сторонников на суд о дискредитации армии. Бывший политик не сдержал обещание отказаться от протестов и решил устроить последнюю в своей карьере провокацию, рассказал осведомленный источник URA.RU. «Адвокаты (Тимофей Гриднев, защищавший бизнесмена Михаила Прохорова, и Владислав Идамжапов — прим.URA.RU), когда зовут на процесс его подписчиков, превращают суд в балаган. Этим самым юристы с подачи Ройзмана фактически столкнут народ с силовиками. Провокация рискует перерасти в столпотворение и создать проблемы в суде», — рассказал источник. Другой собеседник URA.RU высказал мнение, что адвокаты пытаются устроить представление во время процесса. «Всем понятно, что победить честно у Ройзмана нет никаких шансов, поэтому защитники не брезгуют грязными приемами и превращают процесс в цирк», — поделился собеседник. При этом сами адвокаты в своем обращении подчеркивали, что подписчиков Ройзмана ждут, чтобы те дали свои показания в суде. О протестах речи не шло, а все желающие выступить проходят через юристов. URA.RU обратилось к Владиславу Идмажапову. Он не ответил на звонок корреспондента. В отношении Ройзмана было возбуждено дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ) за высказывания, которые экс-политик произнес во время своего стрима. Изначально дело Ройзмана планировали рассматривать в Москве, однако позднее материалы поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Первое заседание по его делу назначено на 26 марта — адвокаты политика позвали свердловчан, посмотревших спорный стрим Ройзмана, прийти в суд и высказать свое мнение об увиденном. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...