Зрителей стримов Ройзмана* зовут выступить свидетелями на суде

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Евгений Ройзман выходит из ИВС. Екатеринбург, ройзман евгений, ивс
Адвокаты Евгения Ройзмана разыскивают тех, кто смотрел стрим политика 1 июля 2022 года Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Защита политика Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) ищет тех, кто смотрел его стрим 1 июля 2022 года, который лег в основу уголовного дела в отношении экс-мэра о дискредитации армии РФ. Об этом URA.RU сообщил адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.

«Мы обращаемся ко всем, кто был подписан или смотрел канал Евгения Ройзмана на YouTube. Если вы видели прямой эфир или запись видеотрансляции „Ответы на ваши вопросы 01.07.2022“ и можете дать показания в суде по этому поводу, просим связаться с его защитой», — отметил Идамжапов.

Политика обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ), ему грозит до трех лет колонии. Ранее предполагалось, что рассмотрение дела Ройзмана пройдет в Москве, однако позже стало известно, что его будут судить в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. 30 марта Ройзман был освобожден из спецприемника, куда его поместили на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Защита политика Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) ищет тех, кто смотрел его стрим 1 июля 2022 года, который лег в основу уголовного дела в отношении экс-мэра о дискредитации армии РФ. Об этом URA.RU сообщил адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов. «Мы обращаемся ко всем, кто был подписан или смотрел канал Евгения Ройзмана на YouTube. Если вы видели прямой эфир или запись видеотрансляции „Ответы на ваши вопросы 01.07.2022“ и можете дать показания в суде по этому поводу, просим связаться с его защитой», — отметил Идамжапов. Политика обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ), ему грозит до трех лет колонии. Ранее предполагалось, что рассмотрение дела Ройзмана пройдет в Москве, однако позже стало известно, что его будут судить в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. 30 марта Ройзман был освобожден из спецприемника, куда его поместили на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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