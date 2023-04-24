В Питере арестовали члена проукраинской группировки, готовящего теракт

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге члена запрещенной проукраинской организации, который готовил теракт в городе. Он собирался поджечь автомобили МВД. Об этом сообщает управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления (покушение на террористический акт)», — говорится в сообщении пресс-службы. Их заявление приводит РИА Новости. В доме подозреваемого изъяли компоненты самодельного взрывного устройства.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Тогда готовился подрыв объекта энергосистемы.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!