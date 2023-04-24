В Питере арестовали члена проукраинской группировки, готовящего теракт

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Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
В Питере задержан подозреваемый в подготовке теракта гражданин РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге члена запрещенной проукраинской организации, который готовил теракт в городе. Он собирался поджечь автомобили МВД. Об этом сообщает управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления (покушение на террористический акт)», — говорится в сообщении пресс-службы. Их заявление приводит РИА Новости. В доме подозреваемого изъяли компоненты самодельного взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Тогда готовился подрыв объекта энергосистемы.

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Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге члена запрещенной проукраинской организации, который готовил теракт в городе. Он собирался поджечь автомобили МВД. Об этом сообщает управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу. «Пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления (покушение на террористический акт)», — говорится в сообщении пресс-службы. Их заявление приводит РИА Новости. В доме подозреваемого изъяли компоненты самодельного взрывного устройства. Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Тогда готовился подрыв объекта энергосистемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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