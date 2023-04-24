24 апреля 2023

Боррель: в ЕС потребовали от стран определиться с позицией по СВО

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Разное. Москва, флаг евросоюза
В ЕС видят начало эры фрагментированного мира Фото:

В Евросоюзе решили, что будут строить отношения с другими странами в зависимости от их позиции в отношении России и Китая. Об этом заявил Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.

«Данная инициатива станет возможностью действовать в новую эру международной политики — эру фрагментированного мира, с двумя различными экосистемами технологического развития, с двумя группами, каждая из которых будет стремиться привлечь сторонников на свою сторону. Люди, которые не хотят принимать ничью сторону, должны занять позицию по отношению к [спецоперации] на Украине и в отношении растущей роли Китая в мире. Необходимо создать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами, что и мы», — приводит слова главы внешнеполитической службы ЕС Борреля ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало о странах «большой семерки», которые начали обсуждать возможность полного запрета экспорта в Россию. Представители Японии, которая сейчас председательствует в «большой семерке», отказались от дополнительных комментариев на этот счет. В США считают, что необходимо найти план по нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине. Изоляция РФ может пагубно сказаться обеих сторонах диалога.

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В Евросоюзе решили, что будут строить отношения с другими странами в зависимости от их позиции в отношении России и Китая. Об этом заявил Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС. «Данная инициатива станет возможностью действовать в новую эру международной политики — эру фрагментированного мира, с двумя различными экосистемами технологического развития, с двумя группами, каждая из которых будет стремиться привлечь сторонников на свою сторону. Люди, которые не хотят принимать ничью сторону, должны занять позицию по отношению к [спецоперации] на Украине и в отношении растущей роли Китая в мире. Необходимо создать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами, что и мы», — приводит слова главы внешнеполитической службы ЕС Борреля ТАСС. Ранее URA.RU сообщало о странах «большой семерки», которые начали обсуждать возможность полного запрета экспорта в Россию. Представители Японии, которая сейчас председательствует в «большой семерке», отказались от дополнительных комментариев на этот счет. В США считают, что необходимо найти план по нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине. Изоляция РФ может пагубно сказаться обеих сторонах диалога.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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