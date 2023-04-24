24 апреля 2023

Пермские приставы наказали московский банк за давление на клиента

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновники, документы, депутаты
Коллекторов, выбивающих деньги, самих оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото:

В Перми приставы оштрафовали один из московских банков, чьи сотрудники слишком настойчиво добивались погашения долга от своего клиента. Сотрудники банка неоднократно нарушили права заемщика, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

«Акционерное общество превысило допустимое количество телефонных переговоров. Должнику было направлено 4 текстовых сообщения со скрытого номера, тогда как законом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона. В ходе личных визитов представители банка оставляли уведомления о наличии просроченной задолженности без реквизитов, подписи и иных обязательных для такого рода корреспонденции сведений», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

За допущенные нарушения банк в итоге оштрафовали на 100 тысяч рублей. В службе приставов отмечают, что банк ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия, но название организации не уточняют.

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В Перми приставы оштрафовали один из московских банков, чьи сотрудники слишком настойчиво добивались погашения долга от своего клиента. Сотрудники банка неоднократно нарушили права заемщика, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. «Акционерное общество превысило допустимое количество телефонных переговоров. Должнику было направлено 4 текстовых сообщения со скрытого номера, тогда как законом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона. В ходе личных визитов представители банка оставляли уведомления о наличии просроченной задолженности без реквизитов, подписи и иных обязательных для такого рода корреспонденции сведений», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. За допущенные нарушения банк в итоге оштрафовали на 100 тысяч рублей. В службе приставов отмечают, что банк ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия, но название организации не уточняют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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