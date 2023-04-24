Пермские приставы наказали московский банк за давление на клиента

В Перми приставы оштрафовали один из московских банков, чьи сотрудники слишком настойчиво добивались погашения долга от своего клиента. Сотрудники банка неоднократно нарушили права заемщика, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
«Акционерное общество превысило допустимое количество телефонных переговоров. Должнику было направлено 4 текстовых сообщения со скрытого номера, тогда как законом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона. В ходе личных визитов представители банка оставляли уведомления о наличии просроченной задолженности без реквизитов, подписи и иных обязательных для такого рода корреспонденции сведений», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
За допущенные нарушения банк в итоге оштрафовали на 100 тысяч рублей. В службе приставов отмечают, что банк ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия, но название организации не уточняют.
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