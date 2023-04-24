Организаторы раскрыли, что грозит свердловчанам, вышедшим на «Бессмертный полк» незаконно Организаторы «Бессмертного полка»: свердловчан, вышедших на шествие, могут остановить силовики 25 апреля 2023 в 13:07 Размер текста - 17 + Организаторы не советуют устраивать самостоятельные шествия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Свердловчане, которые решат выйти с портретами ветеранов по привычному маршруту «Бессмертного полка», могут попасть под пристальное внимание правоохранительных органов. Об этом рассказал руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Сергей Боровиков. «„Бессмертный полк“ не проводит никаких массовых мероприятий и не рекомендует их проводить. Про задержания мы говорить не будем, это вопрос не наш, а правоохранителей», — пояснил Боровиков на пресс-конференции в ТАСС. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в новых форматах. Последний раз от шествия организаторы отказывались из-за сложной эпидемиологической ситуации и коронавирусных ограничений. Свердловчане, которые решат выйти с портретами ветеранов по привычному маршруту «Бессмертного полка», могут попасть под пристальное внимание правоохранительных органов. Об этом рассказал руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Сергей Боровиков. «„Бессмертный полк“ не проводит никаких массовых мероприятий и не рекомендует их проводить. Про задержания мы говорить не будем, это вопрос не наш, а правоохранителей», — пояснил Боровиков на пресс-конференции в ТАСС. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в новых форматах. Последний раз от шествия организаторы отказывались из-за сложной эпидемиологической ситуации и коронавирусных ограничений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям