24 апреля 2023

Организаторы раскрыли, что грозит свердловчанам, вышедшим на «Бессмертный полк» незаконно

Организаторы «Бессмертного полка»: свердловчан, вышедших на шествие, могут остановить силовики
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге, бессмертный полк
Организаторы не советуют устраивать самостоятельные шествия Фото:

Свердловчане, которые решат выйти с портретами ветеранов по привычному маршруту «Бессмертного полка», могут попасть под пристальное внимание правоохранительных органов. Об этом рассказал руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Сергей Боровиков.

«„Бессмертный полк“ не проводит никаких массовых мероприятий и не рекомендует их проводить. Про задержания мы говорить не будем, это вопрос не наш, а правоохранителей», — пояснил Боровиков на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в новых форматах. Последний раз от шествия организаторы отказывались из-за сложной эпидемиологической ситуации и коронавирусных ограничений.

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Свердловчане, которые решат выйти с портретами ветеранов по привычному маршруту «Бессмертного полка», могут попасть под пристальное внимание правоохранительных органов. Об этом рассказал руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Сергей Боровиков. «„Бессмертный полк“ не проводит никаких массовых мероприятий и не рекомендует их проводить. Про задержания мы говорить не будем, это вопрос не наш, а правоохранителей», — пояснил Боровиков на пресс-конференции в ТАСС. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в новых форматах. Последний раз от шествия организаторы отказывались из-за сложной эпидемиологической ситуации и коронавирусных ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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