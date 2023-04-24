Вице-премьер РФ раскритиковала ХМАО из-за лесных пожаров

ХМАО провалил профилактику лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер России Виктория Абрамченко на совещании раскритиковала власти ХМАО за борьбу с лесными пожарами. По данным официального сайта правительства РФ, 23 региона, в числе и ХМАО, не справились с задачей по сокращению площадей возгорания по итогам 2022 года.

«В прошлом году 23 субъекта не справились с поставленной президентом и правительством задачей по сокращению площади лесных пожаров. Наибольшее превышение показателей допустили Рязанская область, Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Хабаровский край», — сообщила Абрамченко.

В правительстве отметили, что субъектам, которые провалят подготовку в этом сезоне, пообещали урезать финансирование. «До сих пор не все регионы подтвердили готовность к борьбе с огнем. В срок до 10 мая 2023 года 18 территорий — в основном это северные районы, где пожароопасный сезон еще не открыт, — должны устранить замечания и подтвердить статус готовности к сезону», — уточнила вице-премьер. По ее словам, правительство выполнило все обязательства со своей стороны — финансирование сохранено в прежнем объеме, внесены необходимые изменения в нормативную базу. Регионам, которые успешно справятся с профилактикой пожаров, финансирование увеличат.

Ранее URA.RU писало о том, что важную установку в преддверии пожароопасного сезона дал полпред УрФО Владимир Якушев. Он потребовал усилить профилактику возгораний.