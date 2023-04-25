В Челябинске не осталось садовых участков в аренду

Из-за высокого спроса к началу сезона уже разобрали почти все садовые участки под аренду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в этом сезоне закончились садовые участки в аренду с капитальными домами и по приемлемой цене. Об этом URA.RU сообщил председатель челябинского регионального отделения «Союз садоводов России» Константин Толкачев.

«Сейчас уже невозможно взять в аренду хороший садовый участок с проведенными коммуникациями, капитальным домом и близостью к Челябинску. Почти все участки разобрали еще в марте. В Сосновском районе, например, оставшиеся приличные участки достигли стоимости в 50-80 тысяч рублей в месяц», — рассказал Толкачев.

По словам лидера областных садоводов, высокий спрос на дачи появился в 2020 году в связи с пандемией и ежегодно увеличивается. С приближением сезона в 2023 году спрос на покупку и аренду продолжает расти, вместе с чем стремительно растут и цены.

Количество предложений о продаже дач с домиками в Челябинские выросло втрое в период с февраля по апрель 2023 года. Собственники стремятся продать участки быстро и по наиболее выгодной стоимости перед началом дачного сезона.