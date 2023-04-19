19 апреля 2023

Челябинцы начали распродавать садовые участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Златоуст. Челябинская область, огород, газопровод, дача, село, закаменка, закаменский
В Челябинске продают втрое больше дачных участков по сравнению с февралем Фото:

В Челябинске количество предложений по продаже дачных участков с домиком в хорошем состоянии с февраля по апрель 2023 года выросло втрое. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В Челябинске количество предложений по садовым участкам с февраля по апрель 2023 года увеличилось втрое. Связано это с наступлением сезона посадок. Продавцы стараются до начала дачного сезона продать сады, чтобы не заниматься обработкой и посадкой», — сообщила Кушнова.

По словам Кушновой, учитывая сезонность, челябинцы стремятся продать дачные участки быстро и по наиболее выгодной стоимости. Увеличилось не только количество предложений, но и цена некоторых садов. Продавцы повысили стоимость дач в частном порядке. Обычно, если в мае садовый участок так и не удалось реализовать, собственник снимает его с продажи до осени.

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В Челябинске количество предложений по продаже дачных участков с домиком в хорошем состоянии с февраля по апрель 2023 года выросло втрое. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске количество предложений по садовым участкам с февраля по апрель 2023 года увеличилось втрое. Связано это с наступлением сезона посадок. Продавцы стараются до начала дачного сезона продать сады, чтобы не заниматься обработкой и посадкой», — сообщила Кушнова. По словам Кушновой, учитывая сезонность, челябинцы стремятся продать дачные участки быстро и по наиболее выгодной стоимости. Увеличилось не только количество предложений, но и цена некоторых садов. Продавцы повысили стоимость дач в частном порядке. Обычно, если в мае садовый участок так и не удалось реализовать, собственник снимает его с продажи до осени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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