Челябинцы начали распродавать садовые участки

20 апреля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске продают втрое больше дачных участков по сравнению с февралем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске количество предложений по продаже дачных участков с домиком в хорошем состоянии с февраля по апрель 2023 года выросло втрое. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске количество предложений по садовым участкам с февраля по апрель 2023 года увеличилось втрое. Связано это с наступлением сезона посадок. Продавцы стараются до начала дачного сезона продать сады, чтобы не заниматься обработкой и посадкой», — сообщила Кушнова. По словам Кушновой, учитывая сезонность, челябинцы стремятся продать дачные участки быстро и по наиболее выгодной стоимости. Увеличилось не только количество предложений, но и цена некоторых садов. Продавцы повысили стоимость дач в частном порядке. Обычно, если в мае садовый участок так и не удалось реализовать, собственник снимает его с продажи до осени.

В Челябинске количество предложений по продаже дачных участков с домиком в хорошем состоянии с февраля по апрель 2023 года выросло втрое. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске количество предложений по садовым участкам с февраля по апрель 2023 года увеличилось втрое. Связано это с наступлением сезона посадок. Продавцы стараются до начала дачного сезона продать сады, чтобы не заниматься обработкой и посадкой», — сообщила Кушнова. По словам Кушновой, учитывая сезонность, челябинцы стремятся продать дачные участки быстро и по наиболее выгодной стоимости. Увеличилось не только количество предложений, но и цена некоторых садов. Продавцы повысили стоимость дач в частном порядке. Обычно, если в мае садовый участок так и не удалось реализовать, собственник снимает его с продажи до осени.