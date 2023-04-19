Челябинцы начали распродавать садовые участки

В Челябинске количество предложений по продаже дачных участков с домиком в хорошем состоянии с февраля по апрель 2023 года выросло втрое. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.
«В Челябинске количество предложений по садовым участкам с февраля по апрель 2023 года увеличилось втрое. Связано это с наступлением сезона посадок. Продавцы стараются до начала дачного сезона продать сады, чтобы не заниматься обработкой и посадкой», — сообщила Кушнова.
По словам Кушновой, учитывая сезонность, челябинцы стремятся продать дачные участки быстро и по наиболее выгодной стоимости. Увеличилось не только количество предложений, но и цена некоторых садов. Продавцы повысили стоимость дач в частном порядке. Обычно, если в мае садовый участок так и не удалось реализовать, собственник снимает его с продажи до осени.
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