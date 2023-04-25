Свердловские власти выступили со срочным обращением

Свердловские власти призвали жителей региона не разводить огонь из-за опасности пожара

Алексей Шмыков напомнил о пожарной опасности в регионе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков призвал жителей региона срочно остановить разведение огня на своих дачных участках и дворах, поскольку из-за сильного ветра возгорание может перейти в крупный пожар. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«И еще раз обращаюсь к жителям Свердловской области: на приусадебных участках, возле жилых домов, во дворах, в садоводческих организациях необходимо максимально ограничить любые действия, связанные с огнем», — приводит ДИП слова Шмыкова. Он напомнил, что в регионе действует противопожарный режим.

По данным свердловских властей, огнем уже повреждено несколько домов. Если жители региона не станут соблюдать меры безопасности, это может грозить появлением новых крупных пожаров. На их тушение уже брошены все силы спасателей и властей.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 25 апреля огонь охватил дома сразу в нескольких населенных пунктов. Сотрудники МЧС тушат огонь с помощью спецтехники и вертолетов.