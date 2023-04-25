25 апреля 2023

В Ханты-Мансийске перекроют дороги на майские выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Резня на проспекте Ленина. Сургут, гибдд, дпс
Дороги перекроют в связи с празднованием 9 Мая Фото:

В Ханты-Мансийске 9 мая перекроют улицу Мира (от Строителей до Дзержинского). Также ограничение движения на дороге планируется 28 апреля и со 2 по 7 мая. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с проведением мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, планируется временное ограничение движения транспорта 28.04.2023 и с 2 мая 2023 по 7 мая 2023 года по улице Мира на участке от улицы Свердлова до улицы Дзержинского», — говорится в сообщении на сайте. Полностью улицу Мира (от Строителей до Дзержинского) перекроют 9 мая.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО перед Днем Победы пройдет военно-историческая реконструкция. Она пройдет в Советском 7 мая и будет посвящена освобождению Белоруссии в 1944 году.

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В Ханты-Мансийске 9 мая перекроют улицу Мира (от Строителей до Дзержинского). Также ограничение движения на дороге планируется 28 апреля и со 2 по 7 мая. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с проведением мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, планируется временное ограничение движения транспорта 28.04.2023 и с 2 мая 2023 по 7 мая 2023 года по улице Мира на участке от улицы Свердлова до улицы Дзержинского», — говорится в сообщении на сайте. Полностью улицу Мира (от Строителей до Дзержинского) перекроют 9 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО перед Днем Победы пройдет военно-историческая реконструкция. Она пройдет в Советском 7 мая и будет посвящена освобождению Белоруссии в 1944 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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