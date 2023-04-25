В Ханты-Мансийске перекроют дороги на майские выходные

26 апреля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Дороги перекроют в связи с празднованием 9 Мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийске 9 мая перекроют улицу Мира (от Строителей до Дзержинского). Также ограничение движения на дороге планируется 28 апреля и со 2 по 7 мая. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с проведением мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, планируется временное ограничение движения транспорта 28.04.2023 и с 2 мая 2023 по 7 мая 2023 года по улице Мира на участке от улицы Свердлова до улицы Дзержинского», — говорится в сообщении на сайте. Полностью улицу Мира (от Строителей до Дзержинского) перекроют 9 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО перед Днем Победы пройдет военно-историческая реконструкция. Она пройдет в Советском 7 мая и будет посвящена освобождению Белоруссии в 1944 году.

В Ханты-Мансийске 9 мая перекроют улицу Мира (от Строителей до Дзержинского). Также ограничение движения на дороге планируется 28 апреля и со 2 по 7 мая. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с проведением мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, планируется временное ограничение движения транспорта 28.04.2023 и с 2 мая 2023 по 7 мая 2023 года по улице Мира на участке от улицы Свердлова до улицы Дзержинского», — говорится в сообщении на сайте. Полностью улицу Мира (от Строителей до Дзержинского) перекроют 9 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО перед Днем Победы пройдет военно-историческая реконструкция. Она пройдет в Советском 7 мая и будет посвящена освобождению Белоруссии в 1944 году.