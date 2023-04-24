24 апреля 2023
23 апреля 2023

В ХМАО перед Днем Победы пройдет военно-историческая реконструкция. Фото

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В Советском пройдет военно-историческая реконструкция Фото:

В Советском (ХМАО) 7 мая пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению Белоруссии в 1944 году. Об этом сообщил общественник из Ханты-Мансийска Виктор Крот.

«Военно-историческая реконструкция в Советском. Я написал сценарий и буду выступать организатором, интендантом, ведущим и даже в какой-то мере спонсором. В этом году мы посвятим мероприятие боевому пути командующего 49 армии, 2 Белорусского фронта, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Ивана Гришина», — написал Виктор Крот на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Реконструкция расскажет о событиях операции «Багратион», в результате которой летом 1944 года была освобождена Белоруссия. Организаторы приглашают жителей округа посмотреть и поучаствовать в мероприятии.

Ранее URA.RU рассказало, что в ходе праздничных мероприятий по городам ХМАО с 17 по 22 мая будет курсировать ретро-поезд «Эшелон Победы». Зрители увидят не только паровоз и вагоны, но и технику времен Великой Отечественной войны.

Виктор Крот на реконструкции
Виктор Крот на реконструкции
Фото:
Афиша военно-исторической реконструкции
Афиша военно-исторической реконструкции
Фото:

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В Советском (ХМАО) 7 мая пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению Белоруссии в 1944 году. Об этом сообщил общественник из Ханты-Мансийска Виктор Крот. «Военно-историческая реконструкция в Советском. Я написал сценарий и буду выступать организатором, интендантом, ведущим и даже в какой-то мере спонсором. В этом году мы посвятим мероприятие боевому пути командующего 49 армии, 2 Белорусского фронта, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Ивана Гришина», — написал Виктор Крот на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Реконструкция расскажет о событиях операции «Багратион», в результате которой летом 1944 года была освобождена Белоруссия. Организаторы приглашают жителей округа посмотреть и поучаствовать в мероприятии. Ранее URA.RU рассказало, что в ходе праздничных мероприятий по городам ХМАО с 17 по 22 мая будет курсировать ретро-поезд «Эшелон Победы». Зрители увидят не только паровоз и вагоны, но и технику времен Великой Отечественной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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