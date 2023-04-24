В Советском пройдет военно-историческая реконструкция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Советском (ХМАО) 7 мая пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная освобождению Белоруссии в 1944 году. Об этом сообщил общественник из Ханты-Мансийска Виктор Крот.

«Военно-историческая реконструкция в Советском. Я написал сценарий и буду выступать организатором, интендантом, ведущим и даже в какой-то мере спонсором. В этом году мы посвятим мероприятие боевому пути командующего 49 армии, 2 Белорусского фронта, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Ивана Гришина», — написал Виктор Крот на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Реконструкция расскажет о событиях операции «Багратион», в результате которой летом 1944 года была освобождена Белоруссия. Организаторы приглашают жителей округа посмотреть и поучаствовать в мероприятии.

Ранее URA.RU рассказало, что в ходе праздничных мероприятий по городам ХМАО с 17 по 22 мая будет курсировать ретро-поезд «Эшелон Победы». Зрители увидят не только паровоз и вагоны, но и технику времен Великой Отечественной войны.

Виктор Крот на реконструкции Фото: страница Виктора Крота, Вк