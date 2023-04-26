26 апреля 2023

Генпрокурор РФ прилетит в Пермь сразу после майских праздников

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Игорь Краснов. stock, stock, краснов игорь
Генеральный прокурор РФ планирует посетить Пермь 10 мая Фото:

С визитом в Пермь прилетит Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В планах высокопоставленного силовика провести прием граждан, а также подвести итоги масштабной проверки региональной прокуратуры.

«Генпрокурор РФ Игорь Краснов планирует посетить Пермь 10 мая. Ожидается, что он проведет личный прием граждан и подведет итоги проверки, которая сейчас ведется федеральными специалистами в прокуратуре Пермского края», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что Краснов лично примет порядка ста человек. В их число войдут и представители бизнес-сообщества в регионе.

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С визитом в Пермь прилетит Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В планах высокопоставленного силовика провести прием граждан, а также подвести итоги масштабной проверки региональной прокуратуры. «Генпрокурор РФ Игорь Краснов планирует посетить Пермь 10 мая. Ожидается, что он проведет личный прием граждан и подведет итоги проверки, которая сейчас ведется федеральными специалистами в прокуратуре Пермского края», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ожидается, что Краснов лично примет порядка ста человек. В их число войдут и представители бизнес-сообщества в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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