Генпрокурор РФ прилетит в Пермь сразу после майских праздников

Генеральный прокурор РФ планирует посетить Пермь 10 мая
С визитом в Пермь прилетит Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В планах высокопоставленного силовика провести прием граждан, а также подвести итоги масштабной проверки региональной прокуратуры.
«Генпрокурор РФ Игорь Краснов планирует посетить Пермь 10 мая. Ожидается, что он проведет личный прием граждан и подведет итоги проверки, которая сейчас ведется федеральными специалистами в прокуратуре Пермского края», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Ожидается, что Краснов лично примет порядка ста человек. В их число войдут и представители бизнес-сообщества в регионе.
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