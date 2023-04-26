Генпрокурор РФ прилетит в Пермь сразу после майских праздников

27 апреля 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Генеральный прокурор РФ планирует посетить Пермь 10 мая Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации С визитом в Пермь прилетит Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В планах высокопоставленного силовика провести прием граждан, а также подвести итоги масштабной проверки региональной прокуратуры. «Генпрокурор РФ Игорь Краснов планирует посетить Пермь 10 мая. Ожидается, что он проведет личный прием граждан и подведет итоги проверки, которая сейчас ведется федеральными специалистами в прокуратуре Пермского края», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ожидается, что Краснов лично примет порядка ста человек. В их число войдут и представители бизнес-сообщества в регионе.

С визитом в Пермь прилетит Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. В планах высокопоставленного силовика провести прием граждан, а также подвести итоги масштабной проверки региональной прокуратуры. «Генпрокурор РФ Игорь Краснов планирует посетить Пермь 10 мая. Ожидается, что он проведет личный прием граждан и подведет итоги проверки, которая сейчас ведется федеральными специалистами в прокуратуре Пермского края», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ожидается, что Краснов лично примет порядка ста человек. В их число войдут и представители бизнес-сообщества в регионе.