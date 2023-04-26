Пермские приставы закрыли два нелегальных дома престарелых

27 апреля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Деятельность домов престарелых была незаконной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебные приставы прекратили деятельность двух домов престарелых в поселке Зюкайка и деревне Каменка (Пермский край), которые незаконно организовала пермячка. Информация об этом размещена на официальном сайте УФССП по Пермскому краю. «Жительница Пермского края незаконно организовала деятельность двух центров для престарелых граждан. При этом она не являлась предпринимателем, а пожарная безопасность и условия проживания не соответствовали необходимым нормам. В сентябре 2022 года в отношении пермячки было возбуждено исполнительное производство, но закрыть дома престарелых женщина согласилась только после того, как ее несколько раз оштрафовали», — сообщили в пресс-службе ведомства. Незаконную деятельность пермячки обнаружили прокуроры, они же вышли с иском о закрытии центров помощи в суд. После этого в дело вступили судебные приставы, которые вынудили женщину соблюсти закон и прекратить незаконную деятельность.

Судебные приставы прекратили деятельность двух домов престарелых в поселке Зюкайка и деревне Каменка (Пермский край), которые незаконно организовала пермячка. Информация об этом размещена на официальном сайте УФССП по Пермскому краю. «Жительница Пермского края незаконно организовала деятельность двух центров для престарелых граждан. При этом она не являлась предпринимателем, а пожарная безопасность и условия проживания не соответствовали необходимым нормам. В сентябре 2022 года в отношении пермячки было возбуждено исполнительное производство, но закрыть дома престарелых женщина согласилась только после того, как ее несколько раз оштрафовали», — сообщили в пресс-службе ведомства. Незаконную деятельность пермячки обнаружили прокуроры, они же вышли с иском о закрытии центров помощи в суд. После этого в дело вступили судебные приставы, которые вынудили женщину соблюсти закон и прекратить незаконную деятельность.