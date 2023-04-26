В районах ХМАО запретили охотиться и рыбачить из-за угрозы пожаров

В районах ХМАО, где ввели особый противопожарный режим, запретили охотиться из-за опасности возгорания. Во время прямого эфира в группе «ЦУР ХМАО-Югры» в соцсети «ВКонтакте», посвященного началу сезона весенней охоты, замруководителя природнадзора округа Александр Бирюков рассказал, что запрет распространяется также на рыбалку в этих районах.
«Сейчас особый противопожарный режим введен в Советском и Кондинском районе. Он подразумевает, что на этих территориях запрещено нахождение в лесах и в поймах крупных рек, в том числе с целью охоты и рыболовства», — пояснил Бирюков.
В пойменную зону рек ХМАО входят все протоки, которые втекают и вытекают из рек Обь и Иртыш. Например, пойма Оби в некоторых районах округа достигает 40 км.
Ранее URA.RU писало, что в муниципалитетах ХМАО ввели особый противопожарный режим. Он запрещает жителям посещать лес и разводить открытый огонь.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.