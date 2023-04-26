26 апреля 2023

В районах ХМАО запретили охотиться и рыбачить из-за угрозы пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, оружие, стрельба, охота, охотник
Охотиться и рыбачить нельзя в районах, где введен особый противопожарный режим Фото:

В районах ХМАО, где ввели особый противопожарный режим, запретили охотиться из-за опасности возгорания. Во время прямого эфира в группе «ЦУР ХМАО-Югры» в соцсети «ВКонтакте», посвященного началу сезона весенней охоты, замруководителя природнадзора округа Александр Бирюков рассказал, что запрет распространяется также на рыбалку в этих районах.

«Сейчас особый противопожарный режим введен в Советском и Кондинском районе. Он подразумевает, что на этих территориях запрещено нахождение в лесах и в поймах крупных рек, в том числе с целью охоты и рыболовства», — пояснил Бирюков.

В пойменную зону рек ХМАО входят все протоки, которые втекают и вытекают из рек Обь и Иртыш. Например, пойма Оби в некоторых районах округа достигает 40 км.

Ранее URA.RU писало, что в муниципалитетах ХМАО ввели особый противопожарный режим. Он запрещает жителям посещать лес и разводить открытый огонь.

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В районах ХМАО, где ввели особый противопожарный режим, запретили охотиться из-за опасности возгорания. Во время прямого эфира в группе «ЦУР ХМАО-Югры» в соцсети «ВКонтакте», посвященного началу сезона весенней охоты, замруководителя природнадзора округа Александр Бирюков рассказал, что запрет распространяется также на рыбалку в этих районах. «Сейчас особый противопожарный режим введен в Советском и Кондинском районе. Он подразумевает, что на этих территориях запрещено нахождение в лесах и в поймах крупных рек, в том числе с целью охоты и рыболовства», — пояснил Бирюков. В пойменную зону рек ХМАО входят все протоки, которые втекают и вытекают из рек Обь и Иртыш. Например, пойма Оби в некоторых районах округа достигает 40 км. Ранее URA.RU писало, что в муниципалитетах ХМАО ввели особый противопожарный режим. Он запрещает жителям посещать лес и разводить открытый огонь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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