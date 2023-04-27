На Челябинскую область надвигаются грозы

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Челябинск, гроза, молния, молния, гроза
В пятницу в Челябинской области прогнозируются грозы Фото:

В Челябинской области в пятницу, 28 апреля, ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

«28 апреля в северных районах Челябинской области местами возможны дожди, грозы. Также прогнозируется ветер 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с. Воздух днем прогреется до +20, +25 градусов, в горных и северных районах до +15 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В ночь на субботу, 29 апреля, в горах и низинах в Челябинской области похолодает до -1 градуса, также местами ожидаются небольшие дожди. Днем потеплеет до +15, +20 градусов.

В воскресенье, 30 апреля, в регионе потеплеет до +25 градусов, осадки не ожидаются, но прогнозируется восточный ветер 4-9 м/с.

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В Челябинской области в пятницу, 28 апреля, ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. «28 апреля в северных районах Челябинской области местами возможны дожди, грозы. Также прогнозируется ветер 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с. Воздух днем прогреется до +20, +25 градусов, в горных и северных районах до +15 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС. В ночь на субботу, 29 апреля, в горах и низинах в Челябинской области похолодает до -1 градуса, также местами ожидаются небольшие дожди. Днем потеплеет до +15, +20 градусов. В воскресенье, 30 апреля, в регионе потеплеет до +25 градусов, осадки не ожидаются, но прогнозируется восточный ветер 4-9 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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