На Челябинскую область надвигаются грозы

В пятницу в Челябинской области прогнозируются грозы Фото: Марина Малкова © URA.RU

В Челябинской области в пятницу, 28 апреля, ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

«28 апреля в северных районах Челябинской области местами возможны дожди, грозы. Также прогнозируется ветер 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с. Воздух днем прогреется до +20, +25 градусов, в горных и северных районах до +15 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В ночь на субботу, 29 апреля, в горах и низинах в Челябинской области похолодает до -1 градуса, также местами ожидаются небольшие дожди. Днем потеплеет до +15, +20 градусов.

В воскресенье, 30 апреля, в регионе потеплеет до +25 градусов, осадки не ожидаются, но прогнозируется восточный ветер 4-9 м/с.