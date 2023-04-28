Путин подписал закон о лишении гражданства за дискредитацию армии

Путин узаконил лишение гражданства РФ за критику армии России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Также закон определяет наказания для действий, которые угрожают национальной безопасности страны.
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