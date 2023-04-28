Путин подписал закон о лишении гражданства за дискредитацию армии

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин узаконил лишение гражданства РФ за критику армии России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Также закон определяет наказания для действий, которые угрожают национальной безопасности страны.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Также закон определяет наказания для действий, которые угрожают национальной безопасности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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