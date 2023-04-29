29 апреля 2023

Свердловчане получили первые выплаты после пожара в Сосьве

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Погорельцы получили выплаты в размере 10 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Жители поселка Сосьва (Свердловская область), где пожар уничтожил 126 домов, получили первые выплаты в размере 10 тысяч рублей. Работы по возведению жилья для погорельцев идут очень активно, заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Работы идут так оперативно, как будто строят объекты государственной важности: министерство транспорта и дорожного строительства один за другим расчищают завалы домов, осталось расчистить 20 участков. На месте работают сотрудники соцполитики, люди уже получили первые 10 тысяч рублей», — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме этого на выделенном участке уже начались работу по строительству 60-квартирного жилого дома для погорельцев. «И главное — я впервые вижу столько гуманитарной помощи. Всем поклон, беда нас научила объединяться», — добавила Мерзлякова.

Пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля. Огонь начал распространяться с пилорамы, в ходе расследования дела следователи уже задержали двух обвиняемых. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил возвести жилье для погорельцев в течении одного строительного сезона. Также на нужды пострадавших будет выделено 95 миллионов рублей.

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Жители поселка Сосьва (Свердловская область), где пожар уничтожил 126 домов, получили первые выплаты в размере 10 тысяч рублей. Работы по возведению жилья для погорельцев идут очень активно, заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Работы идут так оперативно, как будто строят объекты государственной важности: министерство транспорта и дорожного строительства один за другим расчищают завалы домов, осталось расчистить 20 участков. На месте работают сотрудники соцполитики, люди уже получили первые 10 тысяч рублей», — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого на выделенном участке уже начались работу по строительству 60-квартирного жилого дома для погорельцев. «И главное — я впервые вижу столько гуманитарной помощи. Всем поклон, беда нас научила объединяться», — добавила Мерзлякова. Пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля. Огонь начал распространяться с пилорамы, в ходе расследования дела следователи уже задержали двух обвиняемых. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил возвести жилье для погорельцев в течении одного строительного сезона. Также на нужды пострадавших будет выделено 95 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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