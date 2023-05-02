В Якутии добыли первую партию руды для челябинского меткомбината

Из якутской руды через три недели сделают чугун Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В южной Якутии ПАО «Мечел» из Челябинска отгрузила первую партию железной руды с Сиваглинского месторождения. Как сообщила пресс-служба холдинга, четыре тысячи тонн отправлено в адрес Челябинского металлургического комбината.

«ПАО „Мечел“ сообщает об отгрузке первой партии железной руды, добытой на Сиваглинском месторождении в южной Якутии. Партия объемом около четырех тысяч тонн отправлена с железнодорожной станции „Тит“ Амуро-Якутской магистрали в адрес Челябинского металлургического комбината», — отметили в холдинге.

До конца 2023 года на месторождении планируют добыть порядка 900 тысяч тонн руды. Затем объемы возрастут. С 2024 года ежегодный объем добычи составит 1,25 млн тонн доменных и агломерационных руд.

Сообщается, что «Мечел» инвестирует в разработку Сиваглинского месторождения 2,1 млрд рублей. Гендиректор холдинга Олег Коржов отметил, что потребителями продукции станут металлургические предприятия РФ, прежде всего — меткомбинат Челябинска. Руда, добываемая холдингом в Якутии, не требует обогащения. Из первой партии через три недели произведут чугун.