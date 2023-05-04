В регионах УрФО снизилось количество аварий на объектах ЖКХ

04 мая 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

За прошедший год в УрФО зафиксировано 452 аварии на объектах ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В регионах Уральского федерального округа (УрФО) на 9% снизилось количество аварий на объектах ЖКХ. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию. «В сравнении с прошлым сезоном количество аварий на объектах ЖКХ снизилось на девять процентов. Чтобы сохранить положительную тенденцию в следующем сезоне, важно начинать подготовку к зиме уже сейчас», — сказал Владимир Якушев. В период с 1 сентября 2022 года по 2 мая 2023 года в УрФО зафиксировано 452 аварии на объектах ЖКХ. В 2022 году на Урале капремонт затронул почти пять тысяч многоквартирных домов, заменено более двух тысяч лифтов. Жилищные условия улучшены для 600 тысяч человек. За первый квартал 2023 года в УрФО капитально отремонтировано 756 многоквартирных домов, где проживают более 60 тысяч человек, а также заменено 63 лифта. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область получила дополнительно 900 млн рублей из федеральных средств на социальную газификацию, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. Большая часть средств пойдет на строительство газораспределительных сетей в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Каменск-Уральском, Камышлове и Ревде.

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) на 9% снизилось количество аварий на объектах ЖКХ. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию. «В сравнении с прошлым сезоном количество аварий на объектах ЖКХ снизилось на девять процентов. Чтобы сохранить положительную тенденцию в следующем сезоне, важно начинать подготовку к зиме уже сейчас», — сказал Владимир Якушев. В период с 1 сентября 2022 года по 2 мая 2023 года в УрФО зафиксировано 452 аварии на объектах ЖКХ. В 2022 году на Урале капремонт затронул почти пять тысяч многоквартирных домов, заменено более двух тысяч лифтов. Жилищные условия улучшены для 600 тысяч человек. За первый квартал 2023 года в УрФО капитально отремонтировано 756 многоквартирных домов, где проживают более 60 тысяч человек, а также заменено 63 лифта. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область получила дополнительно 900 млн рублей из федеральных средств на социальную газификацию, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. Большая часть средств пойдет на строительство газораспределительных сетей в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Каменск-Уральском, Камышлове и Ревде.