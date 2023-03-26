Свердловская область получила 900 млн на главное задание Путина

Москва выделила Свердловской области 900 млн на социальную газификацию

Москва следит за процессом газификации в Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловская область получила дополнительно 900 млн рублей из федеральных средств на социальную газификацию, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информполитики (ДИП).

«В Свердловскую область поступило еще 900 миллионов рублей на реализацию президентской программы по социальной догазификации. Программа предусматривает бесплатное подведение труб в газифицированных населенных пунктах до границ земельных участков», — сказано в сообщении ДИПа.

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, 337 миллионов рублей пойдут на строительство газовых сетей в Верхней Туре, Артемовском, Режевском и Кировградском городских округах, Верхотурье и Староуткинске. «Предприятие „Альфа-Строй“ получит 91 миллион рублей на газификацию города и сельских населенных пунктов ЗАТО Лесной. Почти 457 миллионов рублей — „Газэкс“ на строительство газораспределительных сетей в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Каменск-Уральском, Камышлове и Ревде», — цитирует слова Смирнова ДИП.

В региональном департаменте информполитики отметили, что в Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева утвержден расширенный список льготников, которым компенсируются затраты в размере до 250 тысяч рублей на прокладку газопровода по участку и газовое оборудование. Губернатор ранее отмечал, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область поступило еще почти 700 млн рублей на социальную догазификацию. Единый оператор предоставил газораспределительным организациям области уже три транша на сумму более 1,2 млрд рублей на строительство газовой инфраструктуры.