Свердловская область получила 900 млн на главное задание Путина

Свердловская область получила дополнительно 900 млн рублей из федеральных средств на социальную газификацию, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информполитики (ДИП).
«В Свердловскую область поступило еще 900 миллионов рублей на реализацию президентской программы по социальной догазификации. Программа предусматривает бесплатное подведение труб в газифицированных населенных пунктах до границ земельных участков», — сказано в сообщении ДИПа.
Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, 337 миллионов рублей пойдут на строительство газовых сетей в Верхней Туре, Артемовском, Режевском и Кировградском городских округах, Верхотурье и Староуткинске. «Предприятие „Альфа-Строй“ получит 91 миллион рублей на газификацию города и сельских населенных пунктов ЗАТО Лесной. Почти 457 миллионов рублей — „Газэкс“ на строительство газораспределительных сетей в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Каменск-Уральском, Камышлове и Ревде», — цитирует слова Смирнова ДИП.
В региональном департаменте информполитики отметили, что в Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева утвержден расширенный список льготников, которым компенсируются затраты в размере до 250 тысяч рублей на прокладку газопровода по участку и газовое оборудование. Губернатор ранее отмечал, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область поступило еще почти 700 млн рублей на социальную догазификацию. Единый оператор предоставил газораспределительным организациям области уже три транша на сумму более 1,2 млрд рублей на строительство газовой инфраструктуры.
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