В США признали неспособность Украины самостоятельно противостоять России

Глава разведки США Хейнс: Украина не справится с Россией без военной помощи Запада
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Украина не справится с Россией без помощи Запада, считают в разведке США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина будет не в состоянии противостоять России без военной помощи Запада. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

«Украина по-прежнему сильно зависит от внешней военной помощи. Вероятнее всего, она не сможет противостоять России, которая имеет преимущество в соотношении живой силы и ресурсов, если Запад прекратит оказание военной помощи», — отметила Хейнс, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Хейнс отметила: данные разведки США указывают на то, что российская сторона ожидает «ослабления западной поддержки Украины». Ранее на Западе прозвучали заявления о разочарованности неготовностью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к переходу в контрнаступление. Как пишут западные СМИ, ВСУ не справляются с подготовкой бойцов и техники к наступлению, несмотря на вложенные миллиарды долларов.

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Украина будет не в состоянии противостоять России без военной помощи Запада. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс. «Украина по-прежнему сильно зависит от внешней военной помощи. Вероятнее всего, она не сможет противостоять России, которая имеет преимущество в соотношении живой силы и ресурсов, если Запад прекратит оказание военной помощи», — отметила Хейнс, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. Хейнс отметила: данные разведки США указывают на то, что российская сторона ожидает «ослабления западной поддержки Украины». Ранее на Западе прозвучали заявления о разочарованности неготовностью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к переходу в контрнаступление. Как пишут западные СМИ, ВСУ не справляются с подготовкой бойцов и техники к наступлению, несмотря на вложенные миллиарды долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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