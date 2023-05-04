В США признали неспособность Украины самостоятельно противостоять России

Глава разведки США Хейнс: Украина не справится с Россией без военной помощи Запада

04 мая 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Украина не справится с Россией без помощи Запада, считают в разведке США Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет не в состоянии противостоять России без военной помощи Запада. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс. «Украина по-прежнему сильно зависит от внешней военной помощи. Вероятнее всего, она не сможет противостоять России, которая имеет преимущество в соотношении живой силы и ресурсов, если Запад прекратит оказание военной помощи», — отметила Хейнс, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. Хейнс отметила: данные разведки США указывают на то, что российская сторона ожидает «ослабления западной поддержки Украины». Ранее на Западе прозвучали заявления о разочарованности неготовностью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к переходу в контрнаступление. Как пишут западные СМИ, ВСУ не справляются с подготовкой бойцов и техники к наступлению, несмотря на вложенные миллиарды долларов.

Украина будет не в состоянии противостоять России без военной помощи Запада. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс. «Украина по-прежнему сильно зависит от внешней военной помощи. Вероятнее всего, она не сможет противостоять России, которая имеет преимущество в соотношении живой силы и ресурсов, если Запад прекратит оказание военной помощи», — отметила Хейнс, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. Хейнс отметила: данные разведки США указывают на то, что российская сторона ожидает «ослабления западной поддержки Украины». Ранее на Западе прозвучали заявления о разочарованности неготовностью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к переходу в контрнаступление. Как пишут западные СМИ, ВСУ не справляются с подготовкой бойцов и техники к наступлению, несмотря на вложенные миллиарды долларов.