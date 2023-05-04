04 мая 2023

Челябинский депутат Госдумы анонсировала новые уголовные дела в отношении блогеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Лантратова уверена, что будут другие громкие задержания блогеров Фото:

В России появятся новые уголовные дела в отношении блогеров из-за неуплаты налогов. Об этом заявила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова.

«Уголовные дела в отношении блогеров, которые наблюдаем сейчас — это только начало. Скоро услышим о других громких задержаниях», — пишет Яна Лантратова в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, все блогеры, будучи гражданами России, обязаны платить налоги со своего дохода. Лантратова также напомнила, что обращалась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением лицензировать деятельность блогеров, оказывающих образовательные услуги. По ее словам, уже нет сомнений, что нужно создавать федеральный реестр недобросовестных организаторов тренингов и определять орган исполнительной власти, который будет модерировать их работу.

Чуть ранее стало известно, что ФНС проверит доходы популярных блогеров с большим числом подписчиков в соцсетях. Также в России начались блокировки счетов блогеров из-за неуплаты налогов. 27 апреля силовики задержали автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую по подозрению в неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей.

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В России появятся новые уголовные дела в отношении блогеров из-за неуплаты налогов. Об этом заявила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. «Уголовные дела в отношении блогеров, которые наблюдаем сейчас — это только начало. Скоро услышим о других громких задержаниях», — пишет Яна Лантратова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, все блогеры, будучи гражданами России, обязаны платить налоги со своего дохода. Лантратова также напомнила, что обращалась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением лицензировать деятельность блогеров, оказывающих образовательные услуги. По ее словам, уже нет сомнений, что нужно создавать федеральный реестр недобросовестных организаторов тренингов и определять орган исполнительной власти, который будет модерировать их работу. Чуть ранее стало известно, что ФНС проверит доходы популярных блогеров с большим числом подписчиков в соцсетях. Также в России начались блокировки счетов блогеров из-за неуплаты налогов. 27 апреля силовики задержали автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую по подозрению в неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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