Челябинский депутат Госдумы анонсировала новые уголовные дела в отношении блогеров

04 мая 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Лантратова уверена, что будут другие громкие задержания блогеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России появятся новые уголовные дела в отношении блогеров из-за неуплаты налогов. Об этом заявила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. «Уголовные дела в отношении блогеров, которые наблюдаем сейчас — это только начало. Скоро услышим о других громких задержаниях», — пишет Яна Лантратова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, все блогеры, будучи гражданами России, обязаны платить налоги со своего дохода. Лантратова также напомнила, что обращалась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением лицензировать деятельность блогеров, оказывающих образовательные услуги. По ее словам, уже нет сомнений, что нужно создавать федеральный реестр недобросовестных организаторов тренингов и определять орган исполнительной власти, который будет модерировать их работу. Чуть ранее стало известно, что ФНС проверит доходы популярных блогеров с большим числом подписчиков в соцсетях. Также в России начались блокировки счетов блогеров из-за неуплаты налогов. 27 апреля силовики задержали автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую по подозрению в неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей.

В России появятся новые уголовные дела в отношении блогеров из-за неуплаты налогов. Об этом заявила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. «Уголовные дела в отношении блогеров, которые наблюдаем сейчас — это только начало. Скоро услышим о других громких задержаниях», — пишет Яна Лантратова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, все блогеры, будучи гражданами России, обязаны платить налоги со своего дохода. Лантратова также напомнила, что обращалась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением лицензировать деятельность блогеров, оказывающих образовательные услуги. По ее словам, уже нет сомнений, что нужно создавать федеральный реестр недобросовестных организаторов тренингов и определять орган исполнительной власти, который будет модерировать их работу. Чуть ранее стало известно, что ФНС проверит доходы популярных блогеров с большим числом подписчиков в соцсетях. Также в России начались блокировки счетов блогеров из-за неуплаты налогов. 27 апреля силовики задержали автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую по подозрению в неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей.