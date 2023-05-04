В Челябинске подростка осудили за фашистское приветствие

Суд наложил на подростка штраф Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске несовершеннолетнего подростка отправили под суд за фашистское приветствие. Как сообщил URA.RU источник в суде, юному нарушителю удалось отделаться небольшим штрафом.

«Подросток, находясь в компании друзей, выкрикивал на улице фашистское приветствие. По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказал источник.

По данным URA.RU, суд признал подростка виновным. На него наложен штраф в размере одной тысячи рублей. Официальные источники от комментариев воздержались.