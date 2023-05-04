В Челябинске подростка осудили за фашистское приветствие

Суд наложил на подростка штраф
В Челябинске несовершеннолетнего подростка отправили под суд за фашистское приветствие. Как сообщил URA.RU источник в суде, юному нарушителю удалось отделаться небольшим штрафом.
«Подросток, находясь в компании друзей, выкрикивал на улице фашистское приветствие. По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказал источник.
По данным URA.RU, суд признал подростка виновным. На него наложен штраф в размере одной тысячи рублей. Официальные источники от комментариев воздержались.
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