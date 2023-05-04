04 мая 2023

В Челябинске подростка осудили за фашистское приветствие

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск, приговор, фемида, правосудие, суд
Суд наложил на подростка штраф Фото:

В Челябинске несовершеннолетнего подростка отправили под суд за фашистское приветствие. Как сообщил URA.RU источник в суде, юному нарушителю удалось отделаться небольшим штрафом.

«Подросток, находясь в компании друзей, выкрикивал на улице фашистское приветствие. По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказал источник.

По данным URA.RU, суд признал подростка виновным. На него наложен штраф в размере одной тысячи рублей. Официальные источники от комментариев воздержались.

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В Челябинске несовершеннолетнего подростка отправили под суд за фашистское приветствие. Как сообщил URA.RU источник в суде, юному нарушителю удалось отделаться небольшим штрафом. «Подросток, находясь в компании друзей, выкрикивал на улице фашистское приветствие. По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении», — рассказал источник. По данным URA.RU, суд признал подростка виновным. На него наложен штраф в размере одной тысячи рублей. Официальные источники от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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