Бастрыкин заступился за семью из ХМАО, которая живет в аварийном доме

Бастрыкин ждет доклада о результатах проверки Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству окружного следственного управления разобраться с проблемой семьи из Солнечного, которую пять лет не переселяют из аварийного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР.

«В 2018 году дом в поселке Солнечном был признан аварийным. Физический износ конструкций здания составляет 80%. А в ноябре прошлого года в строении произошел пожар, однако до настоящего времени жильцы вынуждены проживать в непригодных условиях», — сообщили в ведомстве.

Глава СКР поручил руководителю окружного следственного управления проверить данную информацию. «Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК РФ по ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин заинтересовался домом в Сургуте, у которого рушатся стены. Глава СКР поручил проверить, не нарушаются ли жилищные права жителей.