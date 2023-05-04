04 мая 2023

Бастрыкин заступился за семью из ХМАО, которая живет в аварийном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин ждет доклада о результатах проверки Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству окружного следственного управления разобраться с проблемой семьи из Солнечного, которую пять лет не переселяют из аварийного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР.

«В 2018 году дом в поселке Солнечном был признан аварийным. Физический износ конструкций здания составляет 80%. А в ноябре прошлого года в строении произошел пожар, однако до настоящего времени жильцы вынуждены проживать в непригодных условиях», — сообщили в ведомстве.

Глава СКР поручил руководителю окружного следственного управления проверить данную информацию. «Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК РФ по ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин заинтересовался домом в Сургуте, у которого рушатся стены. Глава СКР поручил проверить, не нарушаются ли жилищные права жителей.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству окружного следственного управления разобраться с проблемой семьи из Солнечного, которую пять лет не переселяют из аварийного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР. «В 2018 году дом в поселке Солнечном был признан аварийным. Физический износ конструкций здания составляет 80%. А в ноябре прошлого года в строении произошел пожар, однако до настоящего времени жильцы вынуждены проживать в непригодных условиях», — сообщили в ведомстве. Глава СКР поручил руководителю окружного следственного управления проверить данную информацию. «Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК РФ по ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин заинтересовался домом в Сургуте, у которого рушатся стены. Глава СКР поручил проверить, не нарушаются ли жилищные права жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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