Замглавы одного из районов Перми стал юрист из Ижевска

Григорий Трипалин занял должность вместо ушедшего Юрия Трухина
Первым заместителем главы Мотовилихинского района Перми стал юрист из Ижевска Григорий Трипалин. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии района.
«Исполнять обязанности первого заместителя главы администрации Мотовилихи будет Григорий Трипалин», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пресс-службу мэрии. В 2018 году Трипалин окончил Уральскую юридическую академию, после чего работал юристом в Ижевске.
До Григория Трипалина пост первого замглавы занимал экс-спикер думы Краснокамска Юрий Трухин. Он ушел с должности 3 мая. С января по март 2023 года Трухин исполнял обязанности руководителя Мотовилихинского района.
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