05 мая 2023

Замглавы одного из районов Перми стал юрист из Ижевска

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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, депутат, ручка, документы, телефон, смартфон, чиновник, часы, рука, бумаги, политика, часы orient
Григорий Трипалин занял должность вместо ушедшего Юрия Трухина Фото:

Первым заместителем главы Мотовилихинского района Перми стал юрист из Ижевска Григорий Трипалин. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии района.

«Исполнять обязанности первого заместителя главы администрации Мотовилихи будет Григорий Трипалин», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пресс-службу мэрии. В 2018 году Трипалин окончил Уральскую юридическую академию, после чего работал юристом в Ижевске.

До Григория Трипалина пост первого замглавы занимал экс-спикер думы Краснокамска Юрий Трухин. Он ушел с должности 3 мая. С января по март 2023 года Трухин исполнял обязанности руководителя Мотовилихинского района.

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Первым заместителем главы Мотовилихинского района Перми стал юрист из Ижевска Григорий Трипалин. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии района. «Исполнять обязанности первого заместителя главы администрации Мотовилихи будет Григорий Трипалин», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пресс-службу мэрии. В 2018 году Трипалин окончил Уральскую юридическую академию, после чего работал юристом в Ижевске. До Григория Трипалина пост первого замглавы занимал экс-спикер думы Краснокамска Юрий Трухин. Он ушел с должности 3 мая. С января по март 2023 года Трухин исполнял обязанности руководителя Мотовилихинского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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