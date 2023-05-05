Замглавы одного из районов Перми стал юрист из Ижевска

06 мая 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Григорий Трипалин занял должность вместо ушедшего Юрия Трухина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первым заместителем главы Мотовилихинского района Перми стал юрист из Ижевска Григорий Трипалин. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии района. «Исполнять обязанности первого заместителя главы администрации Мотовилихи будет Григорий Трипалин», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пресс-службу мэрии. В 2018 году Трипалин окончил Уральскую юридическую академию, после чего работал юристом в Ижевске. До Григория Трипалина пост первого замглавы занимал экс-спикер думы Краснокамска Юрий Трухин. Он ушел с должности 3 мая. С января по март 2023 года Трухин исполнял обязанности руководителя Мотовилихинского района.

Первым заместителем главы Мотовилихинского района Перми стал юрист из Ижевска Григорий Трипалин. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии района. «Исполнять обязанности первого заместителя главы администрации Мотовилихи будет Григорий Трипалин», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на пресс-службу мэрии. В 2018 году Трипалин окончил Уральскую юридическую академию, после чего работал юристом в Ижевске. До Григория Трипалина пост первого замглавы занимал экс-спикер думы Краснокамска Юрий Трухин. Он ушел с должности 3 мая. С января по март 2023 года Трухин исполнял обязанности руководителя Мотовилихинского района.