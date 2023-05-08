Над Рейхстагом в Берлине подняли красное знамя Победы

Красное знамя Победы появилось, несмотря на запреты немецких властей
Над Рейхстагом в Берлине появилось красное знамя Победы. Об этом сообщили туристы, находящиеся в Германии, в социальных сетях.
«Неизвестные активисты смогли пробраться на крышу Рейхстага и закрепить там красное советское знамя», — пишут свидетели. Люди поделились этим видео в соцсетях.
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