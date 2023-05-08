Над Рейхстагом в Берлине подняли красное знамя Победы

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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, знамя победы
Красное знамя Победы появилось, несмотря на запреты немецких властей Фото:

Над Рейхстагом в Берлине появилось красное знамя Победы. Об этом сообщили туристы, находящиеся в Германии, в социальных сетях.

«Неизвестные активисты смогли пробраться на крышу Рейхстага и закрепить там красное советское знамя», — пишут свидетели. Люди поделились этим видео в соцсетях.

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Над Рейхстагом в Берлине появилось красное знамя Победы. Об этом сообщили туристы, находящиеся в Германии, в социальных сетях. «Неизвестные активисты смогли пробраться на крышу Рейхстага и закрепить там красное советское знамя», — пишут свидетели. Люди поделились этим видео в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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