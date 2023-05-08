Над Рейхстагом в Берлине подняли красное знамя Победы

08 мая 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Красное знамя Победы появилось, несмотря на запреты немецких властей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Над Рейхстагом в Берлине появилось красное знамя Победы. Об этом сообщили туристы, находящиеся в Германии, в социальных сетях. «Неизвестные активисты смогли пробраться на крышу Рейхстага и закрепить там красное советское знамя», — пишут свидетели. Люди поделились этим видео в соцсетях.

Над Рейхстагом в Берлине появилось красное знамя Победы. Об этом сообщили туристы, находящиеся в Германии, в социальных сетях. «Неизвестные активисты смогли пробраться на крышу Рейхстага и закрепить там красное советское знамя», — пишут свидетели. Люди поделились этим видео в соцсетях.