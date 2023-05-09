Медсестра спасает животных, пострадавших от пожара в Сосьве. Фото

10 мая 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Яна Казанцева уже приютила у себя дома две кошки и два котенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Медсестра ГУФСИН из Сосьвы (Свердловская область) спасает домашних животных, которые пострадали от пожара. Девушка разместила кормушки для животных в поселке. Об этом URA.RU рассказали в региональном ГУФСИН. «Медицинская сестра Яна Казанцева из Межобластной туберкулезной больницы N 3 МСЧ-66 ФСИН России, которое располагалось на территории сгоревшей ЛИУ-23, помогает пострадавшим и потерявшимся домашним животным. Девушка делает фотографии и выставляет в свою группу информацию о потерявшихся и найденных питомцах, чтобы хозяевам было проще найти своих питомцев», — поделились в ведомстве. Сегодня у медсестры дома живут две кошки и два котенка. «Животным девушка помогала всегда. А сейчас произошла такая масштабная трагедия, и свердловчанке не хотелось оставаться в стороне. Ее радует, что было очень много неравнодушных людей, которые помогли собрать все необходимое, чтобы оказать животным помощь», — отметили в свердловском ГУФСИН. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушует несколько десятков пожаров. Вся актуальная информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Медсестра ГУФСИН из Сосьвы (Свердловская область) спасает домашних животных, которые пострадали от пожара. Девушка разместила кормушки для животных в поселке. Об этом URA.RU рассказали в региональном ГУФСИН. «Медицинская сестра Яна Казанцева из Межобластной туберкулезной больницы N 3 МСЧ-66 ФСИН России, которое располагалось на территории сгоревшей ЛИУ-23, помогает пострадавшим и потерявшимся домашним животным. Девушка делает фотографии и выставляет в свою группу информацию о потерявшихся и найденных питомцах, чтобы хозяевам было проще найти своих питомцев», — поделились в ведомстве. Сегодня у медсестры дома живут две кошки и два котенка. «Животным девушка помогала всегда. А сейчас произошла такая масштабная трагедия, и свердловчанке не хотелось оставаться в стороне. Ее радует, что было очень много неравнодушных людей, которые помогли собрать все необходимое, чтобы оказать животным помощь», — отметили в свердловском ГУФСИН. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушует несколько десятков пожаров. Вся актуальная информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.