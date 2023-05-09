Челябинцы полюбили китайские сериалы

Тренд зрительских симпатий сместился в сторону азиатских кинокартин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Челябинской области с апреля 2022 года по апрель 2023 года стали смотреть сериалы из Китая на 20% чаще. Как URA.Ru сообщили в пресс-службе компании МТС, тренд связан с расширением списка новинок.

«В Челябинской области за год жители стали на 20% чаще выбирать китайские фильмы и сериалы. Новый тренд связан с расширением списка предлагаемых новинок зарубежных рынков после ухода голливудского контента», — отметили URA.RU в МТС.

Директор МТС в Челябинской области Андрей Березной сообщил URA.RU, что драйвером просмотров продолжают оставаться российские картины. Среди же зарубежных фильмов предпочитают, кроме китайского, турецкий, индийский, корейский, латиноамериканский контент.

В пятерку наиболее востребованных китайских фильмов и сериалов в регионе пошли: мелодрама о любви двух геймеров «Киберкраш: влюбится в твою улыбку», мультфильмы «Боевой континент» и «Рок Дог» и биографическая драма о мастере кунг-фу «Ип Ман». Пятерку лидеров замкнула мелодрама «Яркая луна династии Тан» об интригах китайского двора 627-649 годов.

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС выделили рост интереса к турецкому кино. Здесь в топе у челябинцев мелодрама «Черная любовь» с премией «Эмми», исторический эпос «Воскресший Эртугрул», комедийная мелодрама «Номер 309», восточная сказка «Султан моего сердца» и сиквел фантастического боевика «Волк» «Отряд 2039».

Популярность латиноамериканского контента в регионе продолжает оставаться также высокой. Чаще всего зрители смотрели бразильский триллер о мужчине, который мстит обидчикам своей семьи, «Каратель». Среди других картин мексиканский сериал «Дикая роза», комедия «Афера века», бразильский триллер «Принцесса якудза» и комедия «Ненастоящий папа».