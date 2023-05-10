В ХМАО прокуратура отстояла пособия для матери ребенка-инвалида

11 мая 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

После вмешательства прокуратуры пенсионный фонд возобновил выплату пособия матери ребенка-инвалида Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Сургутского района провела проверку по жалобе матери ребенка-инвалида, которой с апреля не платили социальное пособие. Сайт прокуратуры ХМАО сообщает, что после вмешательства ведомства женщине возобновили выплаты. «Заявительница получала ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с ноября 2022 года, но с апреля 2023 года выплата заявительнице прекращена из-за того, что бывший работодатель не предоставил сведения о прекращении женщиной трудовой деятельности. Прокурор района вынес руководителю отделения Пенсионного фонда РФ по ХМАО представление об устранении выявленных нарушений, после чего выплаты были возобновлены», — указано в публикации. По закону, выплату пособия прекращают, если ухаживающий за инвалидом человек выполняет оплачиваемую работу. Пенсионный фонд произвел перерасчет и выплатил все деньги, которые женщина должна была получить с апреля. Ранее URA.RU писало, что в поселении Белый Яр (ХМАО) инвалида не включили в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. После вмешательства прокуратуры женщине выделили жилье.

Прокуратура Сургутского района провела проверку по жалобе матери ребенка-инвалида, которой с апреля не платили социальное пособие. Сайт прокуратуры ХМАО сообщает, что после вмешательства ведомства женщине возобновили выплаты. «Заявительница получала ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с ноября 2022 года, но с апреля 2023 года выплата заявительнице прекращена из-за того, что бывший работодатель не предоставил сведения о прекращении женщиной трудовой деятельности. Прокурор района вынес руководителю отделения Пенсионного фонда РФ по ХМАО представление об устранении выявленных нарушений, после чего выплаты были возобновлены», — указано в публикации. По закону, выплату пособия прекращают, если ухаживающий за инвалидом человек выполняет оплачиваемую работу. Пенсионный фонд произвел перерасчет и выплатил все деньги, которые женщина должна была получить с апреля. Ранее URA.RU писало, что в поселении Белый Яр (ХМАО) инвалида не включили в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. После вмешательства прокуратуры женщине выделили жилье.