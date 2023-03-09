В ХМАО прокуратура помогла инвалиду, которому мэрия отказалась дать жилье

В поселении Белый Яр (ХМАО) женщину с инвалидностью администрация отказалась включить в список граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Жительница обратилась в прокуратуру. После вмешательства надзорного ведомства женщине выделили жилье.
«Прокуратура Сургутского района провела проверку по обращению жительницы городского поселения Белый Яр о нарушении жилищных прав. Заявительница имеет заболевание, при котором невозможно проживание граждан в одной квартире, но администрация отказала инвалиду во включении в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. После вмешательства прокуратуры женщину включили во внеочередной список и предоставили жилье», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО на своем сайте.
Помещение выделили после внесения районным прокурором представления в адрес главы Белого Яра. Заявительница переехала в благоустроенное жилье по договору социального найма. Источник URA.RU в силовых структурах округа сообщил, что заявительница страдала онкологическим заболеванием. «Такие больные имеют право на внеочередное получение жилья», — добавил инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало о том, что окружная прокуратура ХМАО обнаружила в сети сайт с рекламой незаконных услуг. На ресурсе размещалась информация о предоставлении временной регистрации нелегальным мигрантам.
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