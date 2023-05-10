Силовики поймали банду свердловских грабителей с пистолетом и документами казака

Бойцы полиции поймали банду вымогателей, которые угрожали жертвам пистолетам и представлялись казаками. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Сотрудники полиции <…> выявили и задержали четверых местных жителей, которые подозреваются в вымогательстве и разбойных нападениях под угрозой пистолета», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что в операции по задержанию участвовали сотрудники из отдела по борьбе с организованной преступностью и спецназ МВД.
По словам Горелых, группировка чаще всего давила на наркозависимых, которые не могут обратиться в полицию. Однако банда шантажировала и других свердловчан — одного из них привели на 21 этаж высотки и грозились сбросить вниз. Во время обысков у членов группировки нашли пистолет и удостоверение казака. Всех, кто мог пострадать от действий вымогателей, призвали обращаться по телефонам полиции — 8(343)2975527 и 8(343)2975506.
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