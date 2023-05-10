Мэрия в ХМАО не смогла перевезти пенсионерку из дома, где рушится потолок

11 мая 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Пенсионерке отказали в предоставлении жилья в маневренном фонде Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрия Ханты-Мансийска не смогла перевезти пенсионерку Нину Слямзину, которая в марте пожаловалась ОНФ на разрушающийся потолок в квартире, в другое жилье. Эксперт ОНФ Евгений Печерица рассказал журналисту URA.RU, что общественники получили результаты проверки прокуратуры, из которых следует, что администрация города не нашла оснований для предоставления пожилой женщине квартиры в маневренном фонде. «По результатам проверки дом оказался исключенным из очереди на капремонт, однако в список жилья, подлежащего сносу, на момент проверки он не был внесен. В предоставлении маневренного фонда собственнице отказано. Сейчас, по факту, мы имеем дом с износом более 70%, уголовное дело, контракт на проведение техобследования дома и бабушку, которая боится спать в квартире из-за провисшего потолка. Видимо, такое состояние дел всех устраивает», — прокомментировал Печерица. Эксперт предоставил в распоряжение редакции копию результатов прокурорской проверки. Из них следует, что оснований для предоставления маневренного фонда нет. «Однако Слямзиной было предложено жилое помещение в домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда Югры, от которого она отказалась. Еще ей предлагали дополнительные соцуслуги, но пенсионерка отрицает, что получала такие предложения от мэрии. Однако, по нашим данным, они действительно ей поступали. Мы поговорили со специалистами социальной службы и пришли к выводу, что бабушка не все запоминает хорошо. Поэтому у нас нет оснований не доверять результатам проверки прокуратуры. Но мы продолжаем держать вопрос на контроле и надеяться на мирное разрешение этой ситуации», — добавил Печерица. В пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска журналисту агентства сообщили, что дадут комментарий позже. На момент публикации новости он не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что эксперт ОНФ Светлана Калинина пообещала приехать к пенсионерке на новоселье. Аварийный барак, по ее данным, должны были расселить до конца 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Ханты-Мансийска не смогла перевезти пенсионерку Нину Слямзину, которая в марте пожаловалась ОНФ на разрушающийся потолок в квартире, в другое жилье. Эксперт ОНФ Евгений Печерица рассказал журналисту URA.RU, что общественники получили результаты проверки прокуратуры, из которых следует, что администрация города не нашла оснований для предоставления пожилой женщине квартиры в маневренном фонде. «По результатам проверки дом оказался исключенным из очереди на капремонт, однако в список жилья, подлежащего сносу, на момент проверки он не был внесен. В предоставлении маневренного фонда собственнице отказано. Сейчас, по факту, мы имеем дом с износом более 70%, уголовное дело, контракт на проведение техобследования дома и бабушку, которая боится спать в квартире из-за провисшего потолка. Видимо, такое состояние дел всех устраивает», — прокомментировал Печерица. Эксперт предоставил в распоряжение редакции копию результатов прокурорской проверки. Из них следует, что оснований для предоставления маневренного фонда нет. «Однако Слямзиной было предложено жилое помещение в домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда Югры, от которого она отказалась. Еще ей предлагали дополнительные соцуслуги, но пенсионерка отрицает, что получала такие предложения от мэрии. Однако, по нашим данным, они действительно ей поступали. Мы поговорили со специалистами социальной службы и пришли к выводу, что бабушка не все запоминает хорошо. Поэтому у нас нет оснований не доверять результатам проверки прокуратуры. Но мы продолжаем держать вопрос на контроле и надеяться на мирное разрешение этой ситуации», — добавил Печерица. В пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска журналисту агентства сообщили, что дадут комментарий позже. На момент публикации новости он не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что эксперт ОНФ Светлана Калинина пообещала приехать к пенсионерке на новоселье. Аварийный барак, по ее данным, должны были расселить до конца 2024 года.