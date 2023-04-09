09 апреля 2023
08 апреля 2023

Эксперт ОНФ пообещала приехать на новоселье к пенсионерке из ХМАО, в доме которой рушится потолок

Барак в Ханты-Мансийске, где живет пожилая женщина, расселят до 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное жилье по ул. Дзержинского. Курган, аварийный дом, аварийное жилье, ул дзержинского, дыра в потолке
Аварийный барак в Ханты-Мансийске, где живет пенсионерка, расселят до 2024 года Фото:

Эксперт центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Светлана Калинина во время прямой линии на странице ОНФ в соцсети «ВКонтакте» пообещала пенсионерке из Ханты-Мансийска приехать к ней на новоселье. Калинина отметила, что аварийный барак, где проживает пожилая женщина, расселят до начала 2024 года.

«Вы точно должны быть расселены за 2023 год, до января 2024 года. Все будет хорошо, я приеду на новоселье, и мы с вами вместе попьем чайку», — сказала эксперт ОНФ.

В марте Нина Слямзина пожаловалась в региональный штаб ОНФ на падающие потолки и протекающие батареи в доме, где живет 83 года. После проверки по жалобе жительницы Ханты-Мансийска следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее URA.RU писало, что Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить жалобу пенсионерки на обвалившийся потолок в деревянном доме. Следствие установило, что женщина проживает в опасных условиях.

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Эксперт центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Светлана Калинина во время прямой линии на странице ОНФ в соцсети «ВКонтакте» пообещала пенсионерке из Ханты-Мансийска приехать к ней на новоселье. Калинина отметила, что аварийный барак, где проживает пожилая женщина, расселят до начала 2024 года. «Вы точно должны быть расселены за 2023 год, до января 2024 года. Все будет хорошо, я приеду на новоселье, и мы с вами вместе попьем чайку», — сказала эксперт ОНФ. В марте Нина Слямзина пожаловалась в региональный штаб ОНФ на падающие потолки и протекающие батареи в доме, где живет 83 года. После проверки по жалобе жительницы Ханты-Мансийска следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Ранее URA.RU писало, что Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить жалобу пенсионерки на обвалившийся потолок в деревянном доме. Следствие установило, что женщина проживает в опасных условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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