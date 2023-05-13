В США допустили, что контрнаступление ВСУ приблизит переговоры Москвы и Киева

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) потенциально может привести к приближению дипломатических переговоров между Москвой и Киевом. С таким мнением выступают официальные американские представители.
«Помощники президента США Джо Байдена изучают возможные исходы, пытаясь определить исход, который мог бы быть приемлемым как для Киева, так и для Москвы, если бы начались настоящие мирные переговоры. <…> Некоторые американские и европейские официальные лица говорят, что следующая фаза конфликта [контрнаступление на Украине] может придать импульс дипломатии», — пишут авторы американской газеты The New York Times.
Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. В Пентагоне уверены, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сохранить лицо перед Западом. Украина начала предпринимать попытки контрнаступления. Зеленский отправил Западу знак о том, что наступление может провалиться, сообщает Nation news. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются вынудить провести переговоры, пишет «Национальная служба новостей».
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) потенциально может привести к приближению дипломатических переговоров между Москвой и Киевом. С таким мнением выступают официальные американские представители. «Помощники президента США Джо Байдена изучают возможные исходы, пытаясь определить исход, который мог бы быть приемлемым как для Киева, так и для Москвы, если бы начались настоящие мирные переговоры. <…> Некоторые американские и европейские официальные лица говорят, что следующая фаза конфликта [контрнаступление на Украине] может придать импульс дипломатии», — пишут авторы американской газеты The New York Times. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. В Пентагоне уверены, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сохранить лицо перед Западом. Украина начала предпринимать попытки контрнаступления. Зеленский отправил Западу знак о том, что наступление может провалиться, сообщает Nation news. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются вынудить провести переговоры, пишет «Национальная служба новостей».