В США допустили, что контрнаступление ВСУ приблизит переговоры Москвы и Киева

The New York Times: контрнаступление ВСУ даст импульс дипломатии сторонам конфликта

13 мая 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

В США предполагают, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться в ближайшее время Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) потенциально может привести к приближению дипломатических переговоров между Москвой и Киевом. С таким мнением выступают официальные американские представители. «Помощники президента США Джо Байдена изучают возможные исходы, пытаясь определить исход, который мог бы быть приемлемым как для Киева, так и для Москвы, если бы начались настоящие мирные переговоры. <…> Некоторые американские и европейские официальные лица говорят, что следующая фаза конфликта [контрнаступление на Украине] может придать импульс дипломатии», — пишут авторы американской газеты The New York Times. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. В Пентагоне уверены, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сохранить лицо перед Западом. Украина начала предпринимать попытки контрнаступления. Зеленский отправил Западу знак о том, что наступление может провалиться, сообщает Nation news. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются вынудить провести переговоры, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) потенциально может привести к приближению дипломатических переговоров между Москвой и Киевом. С таким мнением выступают официальные американские представители. «Помощники президента США Джо Байдена изучают возможные исходы, пытаясь определить исход, который мог бы быть приемлемым как для Киева, так и для Москвы, если бы начались настоящие мирные переговоры. <…> Некоторые американские и европейские официальные лица говорят, что следующая фаза конфликта [контрнаступление на Украине] может придать импульс дипломатии», — пишут авторы американской газеты The New York Times. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. В Пентагоне уверены, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сохранить лицо перед Западом. Украина начала предпринимать попытки контрнаступления. Зеленский отправил Западу знак о том, что наступление может провалиться, сообщает Nation news. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются вынудить провести переговоры, пишет «Национальная служба новостей».