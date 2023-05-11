Политолог Мезюхо: США хотят обхитрить Россию переговорами с Украиной

11 мая 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

США хотят переиграть Россию на дипломатическом фронте, заявил Иван Мезюхо Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытки США уговорить Украину начать переговоры с Россией на условиях Москвы могут скрывать под собой желание Белого дома перехитрить РФ на дипломатическом фронте. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо. «Запад в ходе потенциального переговорного процесса с участием Украины рассчитывает переиграть Российскую Федерацию», — передает слова Мезюхо Пятый канал. Он добавил, что такие попытки связаны с тем, что США признали свое бессилие победить Россию на поле боя. Белый дом при помощи переговоров между Украиной и Россией желает зафиксировать нынешние границы украинского государства, чтобы в дальнейшем использовать их для второго этапа военного противостояния с РФ, заключил Мезюхо. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов пожаловался, что многие западные страны создают давление на Украину с призывом начать переговоры с Россией на условиях Москвы. Эксперты со всего мира уже неоднократно выступали с требованием о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Попытки США уговорить Украину начать переговоры с Россией на условиях Москвы могут скрывать под собой желание Белого дома перехитрить РФ на дипломатическом фронте. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо. «Запад в ходе потенциального переговорного процесса с участием Украины рассчитывает переиграть Российскую Федерацию», — передает слова Мезюхо Пятый канал. Он добавил, что такие попытки связаны с тем, что США признали свое бессилие победить Россию на поле боя. Белый дом при помощи переговоров между Украиной и Россией желает зафиксировать нынешние границы украинского государства, чтобы в дальнейшем использовать их для второго этапа военного противостояния с РФ, заключил Мезюхо. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов пожаловался, что многие западные страны создают давление на Украину с призывом начать переговоры с Россией на условиях Москвы. Эксперты со всего мира уже неоднократно выступали с требованием о мирном урегулировании конфликта на Украине.