Политолог Мезюхо: США хотят обхитрить Россию переговорами с Украиной

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США хотят переиграть Россию на дипломатическом фронте, заявил Иван Мезюхо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Попытки США уговорить Украину начать переговоры с Россией на условиях Москвы могут скрывать под собой желание Белого дома перехитрить РФ на дипломатическом фронте. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо.

«Запад в ходе потенциального переговорного процесса с участием Украины рассчитывает переиграть Российскую Федерацию», — передает слова Мезюхо Пятый канал. Он добавил, что такие попытки связаны с тем, что США признали свое бессилие победить Россию на поле боя. Белый дом при помощи переговоров между Украиной и Россией желает зафиксировать нынешние границы украинского государства, чтобы в дальнейшем использовать их для второго этапа военного противостояния с РФ, заключил Мезюхо.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов пожаловался, что многие западные страны создают давление на Украину с призывом начать переговоры с Россией на условиях Москвы. Эксперты со всего мира уже неоднократно выступали с требованием о мирном урегулировании конфликта на Украине.

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Попытки США уговорить Украину начать переговоры с Россией на условиях Москвы могут скрывать под собой желание Белого дома перехитрить РФ на дипломатическом фронте. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо. «Запад в ходе потенциального переговорного процесса с участием Украины рассчитывает переиграть Российскую Федерацию», — передает слова Мезюхо Пятый канал. Он добавил, что такие попытки связаны с тем, что США признали свое бессилие победить Россию на поле боя. Белый дом при помощи переговоров между Украиной и Россией желает зафиксировать нынешние границы украинского государства, чтобы в дальнейшем использовать их для второго этапа военного противостояния с РФ, заключил Мезюхо. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов пожаловался, что многие западные страны создают давление на Украину с призывом начать переговоры с Россией на условиях Москвы. Эксперты со всего мира уже неоднократно выступали с требованием о мирном урегулировании конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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