12 мая 2023

В Екатеринбурге на Шарташе сгорели постройки в парке развлечений

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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение огня, частный сектор, пожарный в каске
В загородном клубе загорелись постройки и баня Фото:

В Екатеринбурге горят постройки на территории загородного клуба «Пески». Об этом сообщили в свердловском МЧС.

«На территории загородного клуба на площади 200 квадратных метров горят гостевой дом, беседка и надворные постройки. Сообщение о возгорании поступило в 10:52. Информации о пострадавших не поступало. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, — рассказали в telegram-канале МЧС Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что пожар удалось локализовать в 12:06. «В тушении задействованы 25 человек и пять единиц техники. Спасатели прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — добавили в МЧС.

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В Екатеринбурге горят постройки на территории загородного клуба «Пески». Об этом сообщили в свердловском МЧС. «На территории загородного клуба на площади 200 квадратных метров горят гостевой дом, беседка и надворные постройки. Сообщение о возгорании поступило в 10:52. Информации о пострадавших не поступало. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, — рассказали в telegram-канале МЧС Свердловской области. В ведомстве сообщили, что пожар удалось локализовать в 12:06. «В тушении задействованы 25 человек и пять единиц техники. Спасатели прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — добавили в МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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