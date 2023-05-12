В Екатеринбурге на Шарташе сгорели постройки в парке развлечений

В Екатеринбурге горят постройки на территории загородного клуба «Пески». Об этом сообщили в свердловском МЧС.
«На территории загородного клуба на площади 200 квадратных метров горят гостевой дом, беседка и надворные постройки. Сообщение о возгорании поступило в 10:52. Информации о пострадавших не поступало. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, — рассказали в telegram-канале МЧС Свердловской области.
В ведомстве сообщили, что пожар удалось локализовать в 12:06. «В тушении задействованы 25 человек и пять единиц техники. Спасатели прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — добавили в МЧС.
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