В Екатеринбурге на Шарташе сгорели постройки в парке развлечений 13 мая 2023 в 12:49 Размер текста - 17 + В загородном клубе загорелись постройки и баня Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге горят постройки на территории загородного клуба «Пески». Об этом сообщили в свердловском МЧС. «На территории загородного клуба на площади 200 квадратных метров горят гостевой дом, беседка и надворные постройки. Сообщение о возгорании поступило в 10:52. Информации о пострадавших не поступало. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, — рассказали в telegram-канале МЧС Свердловской области. В ведомстве сообщили, что пожар удалось локализовать в 12:06. «В тушении задействованы 25 человек и пять единиц техники. Спасатели прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — добавили в МЧС. В Екатеринбурге горят постройки на территории загородного клуба «Пески». Об этом сообщили в свердловском МЧС. «На территории загородного клуба на площади 200 квадратных метров горят гостевой дом, беседка и надворные постройки. Сообщение о возгорании поступило в 10:52. Информации о пострадавших не поступало. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, — рассказали в telegram-канале МЧС Свердловской области. В ведомстве сообщили, что пожар удалось локализовать в 12:06. «В тушении задействованы 25 человек и пять единиц техники. Спасатели прилагают все усилия для скорейшей ликвидации открытого горения», — добавили в МЧС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям