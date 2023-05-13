Медиаменеджер из УрФО планирует обратиться в суд из-за обвинения в авторстве telegram-каналов

13 мая 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Информационная атака, по мнению Молодова, — это попытка дискредитировать его и подорвать деловую репутацию Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор коммуникационного агентства «Главный Советник» Борис Молодов планирует обратиться в суд и правоохранительные органы с целью привлечь ответственных за дискредитацию его имени в материалах социальных сетей, опубликованных на этой неделе. Этим уральский медиаменеджер поделился с корреспондентом URA.RU. Напомним, в начале этой недели целая группа анонимных телеграмм каналов опубликовала сообщение о задержании Молодова и обвинила в авторстве оппозиционных telegram-каналов. «На прошлой неделе в отношении меня была развернута дискредитационная кампания в социальных сетях. Это — откровенная и грубая информационная атака на меня, попытка дискредитировать меня и подорвать мою деловую репутацию. Мы намерены защищать свою репутацию всеми законными способами и намерены обратиться в компетентные органы, чтобы привлечь заказчиков и исполнителей к ответственности», — прокомментировал ситуацию Молодов. Он считает, что целью информационного вброса была попытка отдельных недобросовестных участников рынка отвлечь внимание общественности от своей деятельности. Молодов отметил, что в данный момент проводит собственное расследование, чтобы выяснить, кто за этим стоит. Ранее неофициальный telegram-канал правительства ХМАО «5-й этаж» заявил о задержании уральского медиаменеджера Бориса Молодова. Его обвинили в попытках опорочить репутацию губернатора и других представителей власти через публикации в telegram-каналах. В разговоре с URA.RU Молодов назвал эту информацию слухами и отказался ее комментировать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор коммуникационного агентства «Главный Советник» Борис Молодов планирует обратиться в суд и правоохранительные органы с целью привлечь ответственных за дискредитацию его имени в материалах социальных сетей, опубликованных на этой неделе. Этим уральский медиаменеджер поделился с корреспондентом URA.RU. Напомним, в начале этой недели целая группа анонимных телеграмм каналов опубликовала сообщение о задержании Молодова и обвинила в авторстве оппозиционных telegram-каналов. «На прошлой неделе в отношении меня была развернута дискредитационная кампания в социальных сетях. Это — откровенная и грубая информационная атака на меня, попытка дискредитировать меня и подорвать мою деловую репутацию. Мы намерены защищать свою репутацию всеми законными способами и намерены обратиться в компетентные органы, чтобы привлечь заказчиков и исполнителей к ответственности», — прокомментировал ситуацию Молодов. Он считает, что целью информационного вброса была попытка отдельных недобросовестных участников рынка отвлечь внимание общественности от своей деятельности. Молодов отметил, что в данный момент проводит собственное расследование, чтобы выяснить, кто за этим стоит. Ранее неофициальный telegram-канал правительства ХМАО «5-й этаж» заявил о задержании уральского медиаменеджера Бориса Молодова. Его обвинили в попытках опорочить репутацию губернатора и других представителей власти через публикации в telegram-каналах. В разговоре с URA.RU Молодов назвал эту информацию слухами и отказался ее комментировать.