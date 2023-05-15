15 мая 2023

За гибель пермячки под колесами экскаватора, его владелец заплатил свыше 2 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, пристав, фссп, судебный пристав
Деньги пострадавшим были переведены под контролем судебных приставов Фото:

Пермяк выплатил родственникам пенсионерки, погибшей под колесами его экскаватора, 2,4 млн рублей. Мужчина уклонялся от выплаты долга, но погасил его после того, как приставы арестовали его иномарку. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Трагедия произошла во время капитального ремонта дороги в районе Цирка. Женщина переходила дорогу, когда на нее наехал экскаватор, от полученных травм она скончалась на месте. «Водитель был приговорен к полутора годам колонии-поселения. А владельца техники суд обязал выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшей пенсионерки в размере 2,4 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

От выплаты мужчина уклонялся до тех пор, пока исполнительное производство не поступило к судебным приставам, а его иномарку не арестовали. Тогда пермяк спешно перевел деньги родственникам погибшей женщины.

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Пермяк выплатил родственникам пенсионерки, погибшей под колесами его экскаватора, 2,4 млн рублей. Мужчина уклонялся от выплаты долга, но погасил его после того, как приставы арестовали его иномарку. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. Трагедия произошла во время капитального ремонта дороги в районе Цирка. Женщина переходила дорогу, когда на нее наехал экскаватор, от полученных травм она скончалась на месте. «Водитель был приговорен к полутора годам колонии-поселения. А владельца техники суд обязал выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшей пенсионерки в размере 2,4 млн рублей», — сообщили в ведомстве. От выплаты мужчина уклонялся до тех пор, пока исполнительное производство не поступило к судебным приставам, а его иномарку не арестовали. Тогда пермяк спешно перевел деньги родственникам погибшей женщины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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