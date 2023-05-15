За гибель пермячки под колесами экскаватора, его владелец заплатил свыше 2 млн

16 мая 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Деньги пострадавшим были переведены под контролем судебных приставов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяк выплатил родственникам пенсионерки, погибшей под колесами его экскаватора, 2,4 млн рублей. Мужчина уклонялся от выплаты долга, но погасил его после того, как приставы арестовали его иномарку. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. Трагедия произошла во время капитального ремонта дороги в районе Цирка. Женщина переходила дорогу, когда на нее наехал экскаватор, от полученных травм она скончалась на месте. «Водитель был приговорен к полутора годам колонии-поселения. А владельца техники суд обязал выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшей пенсионерки в размере 2,4 млн рублей», — сообщили в ведомстве. От выплаты мужчина уклонялся до тех пор, пока исполнительное производство не поступило к судебным приставам, а его иномарку не арестовали. Тогда пермяк спешно перевел деньги родственникам погибшей женщины.

Пермяк выплатил родственникам пенсионерки, погибшей под колесами его экскаватора, 2,4 млн рублей. Мужчина уклонялся от выплаты долга, но погасил его после того, как приставы арестовали его иномарку. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. Трагедия произошла во время капитального ремонта дороги в районе Цирка. Женщина переходила дорогу, когда на нее наехал экскаватор, от полученных травм она скончалась на месте. «Водитель был приговорен к полутора годам колонии-поселения. А владельца техники суд обязал выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшей пенсионерки в размере 2,4 млн рублей», — сообщили в ведомстве. От выплаты мужчина уклонялся до тех пор, пока исполнительное производство не поступило к судебным приставам, а его иномарку не арестовали. Тогда пермяк спешно перевел деньги родственникам погибшей женщины.