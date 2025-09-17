Власти Пермского края хотят запустить прямые рейсы в Краснодар

Минтранс Пермского края ведет переговоры о восстановлении авиарейсов в Краснодар. Перевозчиком по данному направлению может стать авиакомпания «Азимут».
«О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября. Воздушная гавань была закрыта с конца февраля 2022 года. Сегодня, 17 сентября, в краснодарском аэропорту приземлился первый самолет, прибывший из Москвы», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на ведомство.
Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Пермского края изучают и перспективу организации прямых авиарейсов в Китай. Ведутся переговоры с тремя авиаперевозчиками относительно открытия новых маршрутов в Пекин и Санью.
Кроме того, обсуждается увеличение частоты рейсов в Ереван, которые обслуживает авиакомпания Shirak Avia. Также в 2025 году был запущен маршрут в Ташкент, выполняемый авиаперевозчиком UVT Aero, а начиная с ноября планируется открытие рейсов в Нячанг (Вьетнам) силами компании Azur Air.
