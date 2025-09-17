Власти Пермского края хотят запустить прямые рейсы в Краснодар

Минтранс Пермского края: ведем переговоры о запуске прямых рейсов в Краснодар
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перевозчиком по данному направлению может стать авиакомпания «Азимут»
Перевозчиком по данному направлению может стать авиакомпания «Азимут» Фото:

Минтранс Пермского края ведет переговоры о восстановлении авиарейсов в Краснодар. Перевозчиком по данному направлению может стать авиакомпания «Азимут».

«О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября. Воздушная гавань была закрыта с конца февраля 2022 года. Сегодня, 17 сентября, в краснодарском аэропорту приземлился первый самолет, прибывший из Москвы», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на ведомство. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Пермского края изучают и перспективу организации прямых авиарейсов в Китай. Ведутся переговоры с тремя авиаперевозчиками относительно открытия новых маршрутов в Пекин и Санью.

Кроме того, обсуждается увеличение частоты рейсов в Ереван, которые обслуживает авиакомпания Shirak Avia. Также в 2025 году был запущен маршрут в Ташкент, выполняемый авиаперевозчиком UVT Aero, а начиная с ноября планируется открытие рейсов в Нячанг (Вьетнам) силами компании Azur Air.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минтранс Пермского края ведет переговоры о восстановлении авиарейсов в Краснодар. Перевозчиком по данному направлению может стать авиакомпания «Азимут». «О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября. Воздушная гавань была закрыта с конца февраля 2022 года. Сегодня, 17 сентября, в краснодарском аэропорту приземлился первый самолет, прибывший из Москвы», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на ведомство.  Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Пермского края изучают и перспективу организации прямых авиарейсов в Китай. Ведутся переговоры с тремя авиаперевозчиками относительно открытия новых маршрутов в Пекин и Санью. Кроме того, обсуждается увеличение частоты рейсов в Ереван, которые обслуживает авиакомпания Shirak Avia. Также в 2025 году был запущен маршрут в Ташкент, выполняемый авиаперевозчиком UVT Aero, а начиная с ноября планируется открытие рейсов в Нячанг (Вьетнам) силами компании Azur Air.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...