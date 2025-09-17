В Перми водителей со скрытыми номерами будет ловить искусственный интеллект

В Перми установили первую камеру фотовидеофиксации с искусственным интеллектом. Она помогает ловить водителей, которые скрывают госномера на платных парковках. Об этом сообщил первый замначальника департамента дорог и благоустройства города Сергей Быстрых на заседании профильного комитета городской думы, передает корреспондент URA.RU.
«В рамках пилотного проекта установлена одна камера фотофиксации, распознающая через искусственный интеллект транспортные средства, владельцы которых снимают или скрывают государственные регистрационные знаки после въезда на территорию платной парковки. После тестирования и получения положительного результата будет рассмотрен вопрос внедрения данной системы», — рассказал Быстрых.
Камера размещена на Октябрьской площади напротив Пермского Политеха. По данным городских служб, чаще всего номера скрывают именно студенты. Комплекс фиксирует автомобили по более чем 700 параметрам, включая цвет, марку, форму кузова и даже наличие повреждений. Каждая машина сначала фотографируется при въезде на парковку, затем через 30–40 секунд повторно. Если система не распознает номер, она формирует видеоролик.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми могут отказаться от установки паркоматов на платных парковках. Их считают невыгодными для бюджета — расходы на их установку и обслуживание в 18 раз превышают полученные за год платежи.
