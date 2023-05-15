В ХМАО за месяц упали зарплаты

Аналитики Head Hunter: средняя зарплата в ХМАО снизилась до 62 тысяч рублей

16 мая 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата в ХМАО составляет около 62 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийской автономном округе за апрель снизилась средняя зарплата по региону. Об этом URA.RU рассказали аналитики Head Hunter. «Средняя предлагаемая зарплата в ХМАО по итогам апреля 2023 года составила 61 990 рублей, это на 592 рублей меньше, чем в марте. При этом в целом по Уральскому федеральному округу средняя предлагаемая зарплата составляет 62 374 рублей, а по России — 57 878 рублей», — говорится в исследовании. Самую высокую зарплату в ХМАО предлагают высшему и среднему менеджменту — в среднем это более 140 тысяч рублей. Также на высокий доход могут рассчитывать работники отраслей сельского хозяйства (112 815 рублей) и добычи сырья (107 101 рублей). Наиболее скромные деньги предлагают в сферах науки и образования (35 446 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что около 15% работающих жителей ХМАО заявили о задержке зарплаты в 2022 году. Тогда треть из опрошенных не получила никаких объяснений от работодателя.

В Ханты-Мансийской автономном округе за апрель снизилась средняя зарплата по региону. Об этом URA.RU рассказали аналитики Head Hunter. «Средняя предлагаемая зарплата в ХМАО по итогам апреля 2023 года составила 61 990 рублей, это на 592 рублей меньше, чем в марте. При этом в целом по Уральскому федеральному округу средняя предлагаемая зарплата составляет 62 374 рублей, а по России — 57 878 рублей», — говорится в исследовании. Самую высокую зарплату в ХМАО предлагают высшему и среднему менеджменту — в среднем это более 140 тысяч рублей. Также на высокий доход могут рассчитывать работники отраслей сельского хозяйства (112 815 рублей) и добычи сырья (107 101 рублей). Наиболее скромные деньги предлагают в сферах науки и образования (35 446 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что около 15% работающих жителей ХМАО заявили о задержке зарплаты в 2022 году. Тогда треть из опрошенных не получила никаких объяснений от работодателя.