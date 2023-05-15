Суд наказал охотника, который застрелил свердловчанина, перепутав его с кабаном 16 мая 2023 в 12:18 Размер текста - 17 + Охотник считал, что стреляет в кабана Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Свердловский охотник Фарид Темиргалиев, который перепутал мужчину с кобаном и застрелил его, приговорен к 1,5 года ограничения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Первоуральский городской суд назначил Фариду Темиргалиеву наказание в виде одного года, шести месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры. Силовики доказали, что убийство по неосторожности произошло с 9 на 10 сентября 2022 года. Темиргалиев охотился на кабана и, увидев в прицеле другого охотника, перепутал его с диким животным и выстрелил. Пострадавший был ранен в плечо и погиб после выстрела. Его тело нашли через сутки. Свердловский охотник Фарид Темиргалиев, который перепутал мужчину с кобаном и застрелил его, приговорен к 1,5 года ограничения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Первоуральский городской суд назначил Фариду Темиргалиеву наказание в виде одного года, шести месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры. Силовики доказали, что убийство по неосторожности произошло с 9 на 10 сентября 2022 года. Темиргалиев охотился на кабана и, увидев в прицеле другого охотника, перепутал его с диким животным и выстрелил. Пострадавший был ранен в плечо и погиб после выстрела. Его тело нашли через сутки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям