15 мая 2023

Суд наказал охотника, который застрелил свердловчанина, перепутав его с кабаном

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Охотник считал, что стреляет в кабана Фото:

Свердловский охотник Фарид Темиргалиев, который перепутал мужчину с кобаном и застрелил его, приговорен к 1,5 года ограничения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Первоуральский городской суд назначил Фариду Темиргалиеву наказание в виде одного года, шести месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры. Силовики доказали, что убийство по неосторожности произошло с 9 на 10 сентября 2022 года.

Темиргалиев охотился на кабана и, увидев в прицеле другого охотника, перепутал его с диким животным и выстрелил. Пострадавший был ранен в плечо и погиб после выстрела. Его тело нашли через сутки.

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Свердловский охотник Фарид Темиргалиев, который перепутал мужчину с кобаном и застрелил его, приговорен к 1,5 года ограничения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Первоуральский городской суд назначил Фариду Темиргалиеву наказание в виде одного года, шести месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры. Силовики доказали, что убийство по неосторожности произошло с 9 на 10 сентября 2022 года. Темиргалиев охотился на кабана и, увидев в прицеле другого охотника, перепутал его с диким животным и выстрелил. Пострадавший был ранен в плечо и погиб после выстрела. Его тело нашли через сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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