Телеканал ТНТ и компания Маслякова зазывают екатеринбуржцев на новое шоу

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Кастинг нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Екатеринбург
Кастинг проведут в шест городах России Фото:

В Екатеринбурге 13 и 14 июня пройдет кастинг для нового юмористического шоу. Оно станет аналогом программы «Игра», из-за которой ранее спорили компании «АМиК» Александра Маслякова и холдинг «Газпром-медиа». Шоу выйдет на телеканале ТНТ.

«Приглашаем команды на кастинг нового телевизионного юмористического шоу телеканала ТНТ совместно с компанией „АМиК“. Участие в кастинге могут принять как опытные, так и начинающие команды», — говорится в анонсе на сайте ТНТ.

Кастинги пройдут Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, завершающим городом станет Екатеринбург. На отборе ждут команду из пяти человек и более, которые должны показать выступление длительностью не более пяти минут. Как сообщает «РБК», команды из разных городов России будут соревноваться за призовой фонд в размере 10 млн рублей.

Ранее на телеканале ТНТ выходило шоу «Игра», которое по формату сильно напоминала игру КВН. Спустя шесть выпусков холдинг «Газпром-медиа», которому принадлежит телеканал, объявил о приостановке съемок проекта из-за коронавируса. Однако в СМИ писали, что закрытие шоу связано с жалобами гендиректора «АМиК» и ведущего КВН Александра Маслякова в администрацию президента.

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В Екатеринбурге 13 и 14 июня пройдет кастинг для нового юмористического шоу. Оно станет аналогом программы «Игра», из-за которой ранее спорили компании «АМиК» Александра Маслякова и холдинг «Газпром-медиа». Шоу выйдет на телеканале ТНТ. «Приглашаем команды на кастинг нового телевизионного юмористического шоу телеканала ТНТ совместно с компанией „АМиК“. Участие в кастинге могут принять как опытные, так и начинающие команды», — говорится в анонсе на сайте ТНТ. Кастинги пройдут Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, завершающим городом станет Екатеринбург. На отборе ждут команду из пяти человек и более, которые должны показать выступление длительностью не более пяти минут. Как сообщает «РБК», команды из разных городов России будут соревноваться за призовой фонд в размере 10 млн рублей. Ранее на телеканале ТНТ выходило шоу «Игра», которое по формату сильно напоминала игру КВН. Спустя шесть выпусков холдинг «Газпром-медиа», которому принадлежит телеканал, объявил о приостановке съемок проекта из-за коронавируса. Однако в СМИ писали, что закрытие шоу связано с жалобами гендиректора «АМиК» и ведущего КВН Александра Маслякова в администрацию президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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