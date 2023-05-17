Телеканал ТНТ и компания Маслякова зазывают екатеринбуржцев на новое шоу

17 мая 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Кастинг проведут в шест городах России Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге 13 и 14 июня пройдет кастинг для нового юмористического шоу. Оно станет аналогом программы «Игра», из-за которой ранее спорили компании «АМиК» Александра Маслякова и холдинг «Газпром-медиа». Шоу выйдет на телеканале ТНТ. «Приглашаем команды на кастинг нового телевизионного юмористического шоу телеканала ТНТ совместно с компанией „АМиК“. Участие в кастинге могут принять как опытные, так и начинающие команды», — говорится в анонсе на сайте ТНТ. Кастинги пройдут Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, завершающим городом станет Екатеринбург. На отборе ждут команду из пяти человек и более, которые должны показать выступление длительностью не более пяти минут. Как сообщает «РБК», команды из разных городов России будут соревноваться за призовой фонд в размере 10 млн рублей. Ранее на телеканале ТНТ выходило шоу «Игра», которое по формату сильно напоминала игру КВН. Спустя шесть выпусков холдинг «Газпром-медиа», которому принадлежит телеканал, объявил о приостановке съемок проекта из-за коронавируса. Однако в СМИ писали, что закрытие шоу связано с жалобами гендиректора «АМиК» и ведущего КВН Александра Маслякова в администрацию президента.

В Екатеринбурге 13 и 14 июня пройдет кастинг для нового юмористического шоу. Оно станет аналогом программы «Игра», из-за которой ранее спорили компании «АМиК» Александра Маслякова и холдинг «Газпром-медиа». Шоу выйдет на телеканале ТНТ. «Приглашаем команды на кастинг нового телевизионного юмористического шоу телеканала ТНТ совместно с компанией „АМиК“. Участие в кастинге могут принять как опытные, так и начинающие команды», — говорится в анонсе на сайте ТНТ. Кастинги пройдут Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, завершающим городом станет Екатеринбург. На отборе ждут команду из пяти человек и более, которые должны показать выступление длительностью не более пяти минут. Как сообщает «РБК», команды из разных городов России будут соревноваться за призовой фонд в размере 10 млн рублей. Ранее на телеканале ТНТ выходило шоу «Игра», которое по формату сильно напоминала игру КВН. Спустя шесть выпусков холдинг «Газпром-медиа», которому принадлежит телеканал, объявил о приостановке съемок проекта из-за коронавируса. Однако в СМИ писали, что закрытие шоу связано с жалобами гендиректора «АМиК» и ведущего КВН Александра Маслякова в администрацию президента.