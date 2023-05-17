Коптильный завод продается в Сосновском районе Челябинской области. За объект площадью 370 квадратных метров собственник просит 13,5 миллионов рублей.
«Готовый бизнес — коптильный завод (копчение, засолка, вяление), рыбоперерабатывающее производство. Первый этаж 260 квадратных метров — цеха, производство. Второй этаж 120 квадратных метров — административно-бытовой корпус», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Объект расположен в поселке Томинский. Есть собственная автопарковка. Вместе с заводом продается все оборудование, в том числе холодильные и коптильные камеры. Причины продажи собственник не указывает.
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