17 мая 2023

В Челябинской области продают коптильный завод. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, копченая рыба, питание, копчение
За готовый рыбный бизнес собственник просит 13,5 млн рублей Фото:

Коптильный завод продается в Сосновском районе Челябинской области. За объект площадью 370 квадратных метров собственник просит 13,5 миллионов рублей.

«Готовый бизнес — коптильный завод (копчение, засолка, вяление), рыбоперерабатывающее производство. Первый этаж 260 квадратных метров — цеха, производство. Второй этаж 120 квадратных метров — административно-бытовой корпус», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Объект расположен в поселке Томинский. Есть собственная автопарковка. Вместе с заводом продается все оборудование, в том числе холодильные и коптильные камеры. Причины продажи собственник не указывает.

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Коптильный завод продается в Сосновском районе Челябинской области. За объект площадью 370 квадратных метров собственник просит 13,5 миллионов рублей. «Готовый бизнес — коптильный завод (копчение, засолка, вяление), рыбоперерабатывающее производство. Первый этаж 260 квадратных метров — цеха, производство. Второй этаж 120 квадратных метров — административно-бытовой корпус», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Объект расположен в поселке Томинский. Есть собственная автопарковка. Вместе с заводом продается все оборудование, в том числе холодильные и коптильные камеры. Причины продажи собственник не указывает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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