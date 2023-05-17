В Челябинской области продают коптильный завод. Скрин

18 мая 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

За готовый рыбный бизнес собственник просит 13,5 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Коптильный завод продается в Сосновском районе Челябинской области. За объект площадью 370 квадратных метров собственник просит 13,5 миллионов рублей. «Готовый бизнес — коптильный завод (копчение, засолка, вяление), рыбоперерабатывающее производство. Первый этаж 260 квадратных метров — цеха, производство. Второй этаж 120 квадратных метров — административно-бытовой корпус», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Объект расположен в поселке Томинский. Есть собственная автопарковка. Вместе с заводом продается все оборудование, в том числе холодильные и коптильные камеры. Причины продажи собственник не указывает. Скриншот с сайта «Авито»

Коптильный завод продается в Сосновском районе Челябинской области. За объект площадью 370 квадратных метров собственник просит 13,5 миллионов рублей. «Готовый бизнес — коптильный завод (копчение, засолка, вяление), рыбоперерабатывающее производство. Первый этаж 260 квадратных метров — цеха, производство. Второй этаж 120 квадратных метров — административно-бытовой корпус», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Объект расположен в поселке Томинский. Есть собственная автопарковка. Вместе с заводом продается все оборудование, в том числе холодильные и коптильные камеры. Причины продажи собственник не указывает.