В Белом доме предположили, когда Япония сможет стать ядерной державой

Экс-госсекретарь США Киссинджер: Япония может стать ядерной державой в течение пяти лет

18 мая 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Япония движется к тому, чтобы вступить в ядерный клуб Фото: Владимир Андреев © URA.RU Япония в течение пяти лет может стать страной-членом ядерного клуба. Данное мнение озвучил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «По поводу Японии. У него есть довольно ясное понимание того, куда она идет, она движется к тому, чтобы стать ядерной державой в течение пяти лет», — заявил Киссинджер журналу Economist . Экс-госсекретарь добавил, что Япония всегда стремилась быть ближе к США, но японцы всегда будут обеспокоены по поводу Китая. «Я не думаю, что Япония имеет намерение стать постоянным членом глобальной системы многосторонних отношений, которая будет ее ограничивать», — рассказал Киссинджер. Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер сообщил, что противостояние США и Китая является главной угрозой человечеству. По его мнению главам государств необходимо решить эту проблему, чтобы избежать данной проблемы.

Япония в течение пяти лет может стать страной-членом ядерного клуба. Данное мнение озвучил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «По поводу Японии. У него есть довольно ясное понимание того, куда она идет, она движется к тому, чтобы стать ядерной державой в течение пяти лет», — заявил Киссинджер журналу Economist. Экс-госсекретарь добавил, что Япония всегда стремилась быть ближе к США, но японцы всегда будут обеспокоены по поводу Китая. «Я не думаю, что Япония имеет намерение стать постоянным членом глобальной системы многосторонних отношений, которая будет ее ограничивать», — рассказал Киссинджер. Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер сообщил, что противостояние США и Китая является главной угрозой человечеству. По его мнению главам государств необходимо решить эту проблему, чтобы избежать данной проблемы.