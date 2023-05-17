В Белом доме предположили, когда Япония сможет стать ядерной державой

Япония в течение пяти лет может стать страной-членом ядерного клуба. Данное мнение озвучил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
«По поводу Японии. У него есть довольно ясное понимание того, куда она идет, она движется к тому, чтобы стать ядерной державой в течение пяти лет», — заявил Киссинджер журналу
Экс-госсекретарь добавил, что Япония всегда стремилась быть ближе к США, но японцы всегда будут обеспокоены по поводу Китая. «Я не думаю, что Япония имеет намерение стать постоянным членом глобальной системы многосторонних отношений, которая будет ее ограничивать», — рассказал Киссинджер.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер сообщил, что противостояние США и Китая является главной угрозой человечеству. По его мнению главам государств необходимо решить эту проблему, чтобы избежать данной проблемы.
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