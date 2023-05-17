Полиция раскрыла загадку похищения мужчины в Екатеринбурге

«Похитители» возвращали запившего мужа к жене домой

18 мая 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции провели расследование после загадочного похищения мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства «похищения» мужчины в Екатеринбурге, видеозапись которого ранее попала в СМИ. Оказалось, загулявшего супруга попросила вернуть в семью местная жительница, для чего обратилась за помощью к своим знакомым. Подробности сообщает пресс-группа УМВД города в своем telegram-канале. «Полицейские установили личности водителя и пассажира автомобиля, фигурирующего на записи. Ими оказались местные жители 1986 и 1984 годов рождения. Они пояснили, что накануне к ним обратилась их знакомая и сообщила, что ее 36-летний муж несколько дней злоупотребляет спиртным и отсутствует дома. Женщина попросила разыскать супруга и вернуть домой», — говорится в сообщении. Приятели нашли гуляку возле ломбарда, он был сильно пьян. Посланники сначала попытались уговорить мужчину поехать домой, а когда он отказался, усадили в машину, довезли до дома и передали жене. Ранее в СМИ попало видео, на котором двое мужчин силой усаживают третьего в автомобиль и увозят в неизвестном направлении. Снявшие его очевидцы предположили, что это похищение человека. Полицией была начата проверка.

Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства «похищения» мужчины в Екатеринбурге, видеозапись которого ранее попала в СМИ. Оказалось, загулявшего супруга попросила вернуть в семью местная жительница, для чего обратилась за помощью к своим знакомым. Подробности сообщает пресс-группа УМВД города в своем telegram-канале. «Полицейские установили личности водителя и пассажира автомобиля, фигурирующего на записи. Ими оказались местные жители 1986 и 1984 годов рождения. Они пояснили, что накануне к ним обратилась их знакомая и сообщила, что ее 36-летний муж несколько дней злоупотребляет спиртным и отсутствует дома. Женщина попросила разыскать супруга и вернуть домой», — говорится в сообщении. Приятели нашли гуляку возле ломбарда, он был сильно пьян. Посланники сначала попытались уговорить мужчину поехать домой, а когда он отказался, усадили в машину, довезли до дома и передали жене. Ранее в СМИ попало видео, на котором двое мужчин силой усаживают третьего в автомобиль и увозят в неизвестном направлении. Снявшие его очевидцы предположили, что это похищение человека. Полицией была начата проверка.