17 мая 2023

Полиция раскрыла загадку похищения мужчины в Екатеринбурге

«Похитители» возвращали запившего мужа к жене домой
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , полиция
Сотрудники полиции провели расследование после загадочного похищения мужчины Фото:

Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства «похищения» мужчины в Екатеринбурге, видеозапись которого ранее попала в СМИ. Оказалось, загулявшего супруга попросила вернуть в семью местная жительница, для чего обратилась за помощью к своим знакомым. Подробности сообщает пресс-группа УМВД города в своем telegram-канале.

«Полицейские установили личности водителя и пассажира автомобиля, фигурирующего на записи. Ими оказались местные жители 1986 и 1984 годов рождения. Они пояснили, что накануне к ним обратилась их знакомая и сообщила, что ее 36-летний муж несколько дней злоупотребляет спиртным и отсутствует дома. Женщина попросила разыскать супруга и вернуть домой», — говорится в сообщении.

Приятели нашли гуляку возле ломбарда, он был сильно пьян. Посланники сначала попытались уговорить мужчину поехать домой, а когда он отказался, усадили в машину, довезли до дома и передали жене.

Ранее в СМИ попало видео, на котором двое мужчин силой усаживают третьего в автомобиль и увозят в неизвестном направлении. Снявшие его очевидцы предположили, что это похищение человека. Полицией была начата проверка.

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Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства «похищения» мужчины в Екатеринбурге, видеозапись которого ранее попала в СМИ. Оказалось, загулявшего супруга попросила вернуть в семью местная жительница, для чего обратилась за помощью к своим знакомым. Подробности сообщает пресс-группа УМВД города в своем telegram-канале. «Полицейские установили личности водителя и пассажира автомобиля, фигурирующего на записи. Ими оказались местные жители 1986 и 1984 годов рождения. Они пояснили, что накануне к ним обратилась их знакомая и сообщила, что ее 36-летний муж несколько дней злоупотребляет спиртным и отсутствует дома. Женщина попросила разыскать супруга и вернуть домой», — говорится в сообщении. Приятели нашли гуляку возле ломбарда, он был сильно пьян. Посланники сначала попытались уговорить мужчину поехать домой, а когда он отказался, усадили в машину, довезли до дома и передали жене. Ранее в СМИ попало видео, на котором двое мужчин силой усаживают третьего в автомобиль и увозят в неизвестном направлении. Снявшие его очевидцы предположили, что это похищение человека. Полицией была начата проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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