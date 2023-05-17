Полиция раскрыла загадку похищения мужчины в Екатеринбурге

Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства «похищения» мужчины в Екатеринбурге, видеозапись которого ранее попала в СМИ. Оказалось, загулявшего супруга попросила вернуть в семью местная жительница, для чего обратилась за помощью к своим знакомым. Подробности сообщает пресс-группа УМВД города в своем telegram-канале.
«Полицейские установили личности водителя и пассажира автомобиля, фигурирующего на записи. Ими оказались местные жители 1986 и 1984 годов рождения. Они пояснили, что накануне к ним обратилась их знакомая и сообщила, что ее 36-летний муж несколько дней злоупотребляет спиртным и отсутствует дома. Женщина попросила разыскать супруга и вернуть домой», — говорится в сообщении.
Приятели нашли гуляку возле ломбарда, он был сильно пьян. Посланники сначала попытались уговорить мужчину поехать домой, а когда он отказался, усадили в машину, довезли до дома и передали жене.
Ранее в СМИ попало видео, на котором двое мужчин силой усаживают третьего в автомобиль и увозят в неизвестном направлении. Снявшие его очевидцы предположили, что это похищение человека. Полицией была начата проверка.
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