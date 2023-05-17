17 мая 2023

В администрации свердловского города силовики устроили обыски. Фото

Следователи провели обыски в мэрии Полевского
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, оружие, пм, спецоперация, вооруженные силы, обыск
В мэрии Полевского силовики провели массовые обыски Фото:

В администрации Полевского (Свердловская область) сотрудники следственно-оперативной группы провели массовые обыски. Об этом рассказал осведомленный источник.

«В администрации Полевского прошли массовые обыски. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа областного ОБЭПа (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции — прим. ред.)», — пишет Е1 со ссылкой на источник. В мэрии силовики изъяли документы и устроили опрос сотрудников.

Обыски связаны с заявлением о причинении Полевскому ущерба в виде десятков миллионов рублей. Также были отмечены незаконные действиями в сфере ЖКХ.

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил URA.RU, что в учреждении, о котором идет речь, действительно работали силовики. «Оперативные мероприятия в рамках доследственной проверки о коррупционной составляющей принимали участие сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка МВД. Об итогах работы говорить пока преждевременно, так как мероприятия еще не завершены. Лишь после детального анализа собранной информации представители МВД примут обоснованное решение и передадут собрнанные материалы в следственное подразделение», — отметил полковник Горелых.

Силовики устроили обыски в мэрии Полевского
Силовики устроили обыски в мэрии Полевского
Фото:
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В администрации Полевского (Свердловская область) сотрудники следственно-оперативной группы провели массовые обыски. Об этом рассказал осведомленный источник. «В администрации Полевского прошли массовые обыски. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа областного ОБЭПа (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции — прим. ред.)», — пишет Е1 со ссылкой на источник. В мэрии силовики изъяли документы и устроили опрос сотрудников. Обыски связаны с заявлением о причинении Полевскому ущерба в виде десятков миллионов рублей. Также были отмечены незаконные действиями в сфере ЖКХ. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил URA.RU, что в учреждении, о котором идет речь, действительно работали силовики. «Оперативные мероприятия в рамках доследственной проверки о коррупционной составляющей принимали участие сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка МВД. Об итогах работы говорить пока преждевременно, так как мероприятия еще не завершены. Лишь после детального анализа собранной информации представители МВД примут обоснованное решение и передадут собрнанные материалы в следственное подразделение», — отметил полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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