Лесной пожар угрожает жителям челябинского поселка

Пожар пошел от железной дороги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Усть-Катавском районе (Челябинская область) лесной пожар угрожает жителям поселка Вязовая. О крупном пожаре, который окружает поселок, сообщают жители в социальных сетях и просят помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами области, на тушении огня задействовано два пожарных поезда.

«На данном участке лесной пожар. Наши силы на месте. За более подробной информацией прошу обратиться ГУ лесами Челябинской области», — заявили в пресс-службе МЧС по региону.

«Пожар пошел от железной дороги. Лесной фонд там совсем маленький. В основном огонь идет по траве, это ландшафтный пожар. На месте работают все службы. Задействовано в пожаре 49 человек, это лесники и сотрудники МЧС», — сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления лесами области.

Обновлено по Уральскому времени в 16:28:

«Прокуратура Усть-Катава организовала проверку по факту лесного пожара вблизи поселка Вязовая, на место выехал прокурор города Денис Семенов. Причины пожара и общая площадь возгорания устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.