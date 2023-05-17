17 мая 2023

Лесной пожар угрожает жителям челябинского поселка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Пожар пошел от железной дороги Фото:

В Усть-Катавском районе (Челябинская область) лесной пожар угрожает жителям поселка Вязовая. О крупном пожаре, который окружает поселок, сообщают жители в социальных сетях и просят помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами области, на тушении огня задействовано два пожарных поезда.

«На данном участке лесной пожар. Наши силы на месте. За более подробной информацией прошу обратиться ГУ лесами Челябинской области», — заявили в пресс-службе МЧС по региону.

«Пожар пошел от железной дороги. Лесной фонд там совсем маленький. В основном огонь идет по траве, это ландшафтный пожар. На месте работают все службы. Задействовано в пожаре 49 человек, это лесники и сотрудники МЧС», — сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления лесами области.

Обновлено по Уральскому времени в 16:28:

«Прокуратура Усть-Катава организовала проверку по факту лесного пожара вблизи поселка Вязовая, на место выехал прокурор города Денис Семенов. Причины пожара и общая площадь возгорания устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

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В Усть-Катавском районе (Челябинская область) лесной пожар угрожает жителям поселка Вязовая. О крупном пожаре, который окружает поселок, сообщают жители в социальных сетях и просят помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ лесами области, на тушении огня задействовано два пожарных поезда. «На данном участке лесной пожар. Наши силы на месте. За более подробной информацией прошу обратиться ГУ лесами Челябинской области», — заявили в пресс-службе МЧС по региону. «Пожар пошел от железной дороги. Лесной фонд там совсем маленький. В основном огонь идет по траве, это ландшафтный пожар. На месте работают все службы. Задействовано в пожаре 49 человек, это лесники и сотрудники МЧС», — сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления лесами области. Обновлено по Уральскому времени в 16:28: «Прокуратура Усть-Катава организовала проверку по факту лесного пожара вблизи поселка Вязовая, на место выехал прокурор города Денис Семенов. Причины пожара и общая площадь возгорания устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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